Starmer: "Birçok ülke Hürmüz savunma misyonuna katkı sunmaya hazır"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa'nın başkenti Paris'te 49 ülkenin katılımıyla düzenlenen ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasına yönelik çok uluslu savunma misyonu oluşturulmasına yönelik toplantı sonrasında, "Şimdiden birçok ülke katkı sunmaya hazır olduklarını bildirdi. Boğazın yeniden açılması küresel bir gereklilik ve küresel bir sorumluluktur" dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 49 ülkenin katılımıyla Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasına yönelik çok uluslu savunma misyonunun oluşturulmasına yönelik toplantı düzenlendi. Fransa ve İngiltere'nin eş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Avrupalı ülkelerin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden çeşitli ülkeler ve uluslararası kuruluşlar da katıldı. Temaslarda Hürmüz Boğazı'ndaki muhtemel bir savunma misyonunun kapsamı ve hazırlık süreci gündeme geldi. Kaynaklar, görüşmelerin sahadaki şartların uygun hale gelmesi durumunda devreye alınabilecek bir yapı üzerine yoğunlaştığını bildirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, toplantı sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile birlikte ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Starmer, "Bunu gelecek hafta Londra'da düzenlenecek bir askeri planlama konferansıyla ileriye taşıyacağız. Orada misyonun yapısına ilişkin daha fazla ayrıntı açıklayacağız. Şimdiden birçok ülke katkı sunmaya hazır olduklarını bildirdi. Boğazın yeniden açılması küresel bir gereklilik ve küresel bir sorumluluktur" dedi.

"Hazırlık süreci sürecek"

Toplantıya ilişkin diğer liderlerden yapılan açıklamalarda Macron, boğazın açık kalmasının küresel ekonomi açısından önemine işaret etti. Merz, enerji ve ticaret akışının korunmasının öncelikli olduğunu belirtirken, Meloni ise sürecin uluslararası işbirliğiyle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda, çok uluslu savunma misyonunun şartların oluşması halinde devreye alınabileceği değerlendirilirken, hazırlık sürecinin devam edeceği bildirildi. Taraflar, sürecin bir sonraki aşamasının Londra'da düzenlenecek askeri planlama konferansında ele alınacağının yeniden altını çizdi.

"Serbest geçiş ve kalıcı barış"

İngiltere Başbakanı ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın ABD ile yürürlükte olan geçici ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz trafiğine açıldığına yönelik açıklamalarına değindi. Starmer, "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmış olması iyi bir haber. Bu, geçiş yollarında geçiş ücreti veya kısıtlama olmadan uzun vadeli ve uygulanabilir bir çözüm olmalı. Bugün Fransa ve diğer uluslararası ortaklarımızla birlikte, seyrüsefer özgürlüğünü korumaya yönelik ortak planımızı duyurduk. Barış ve istikrara dönüş ve kalıcı bir ateşkes görmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce İngiltere ve Fransa öncülüğünde düzenlenen temaslarda da Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik uluslararası iş birliği seçenekleri gündeme gelmişti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı