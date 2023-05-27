İmamoğlu: Yarın hayatın en önemli kararlarından biri verilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy'de vatandaşlarla buluşarak yarın yapılacak seçimler için önemli bir çağrıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Hadımköy Ayasofya Caddesi'nde otobüsün üzerinden vatandaşlara seslenen İmamoğlu, yarın çok önemli ve tarihi bir seçime gidildiğini söyledi.

İmamoğlu, İstanbul'da 4 yılda aykırı hiçbir şey yapılmasına müsaade etmediklerini kaydederek, "İşgalleri yıktık. İnsanların kentsel dönüşüm süreci için mücadele verdik. Tek bir yeşil alana zarar vermedik. Milyonlarca metrekare yeşil alanı İstanbulluların hizmetine sunduk. 73 kreşi, 5 bin öğrencilik yurtları hizmete açtık. Hep faydalı işlerin peşinde koştuk." diye konuştu.

Yarın hayatın en önemli kararlarından birisinin verileceğini vurgulayan İmamoğlu, "28 Mayıs, tarihi bir seçimdir. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğinin seçimidir. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan vicdanınla, aklınla, kendi adaletinle, şerefinle, namusunla karar ver. Seçimlerden sonra yüzünüzü kara çıkartmayacak, sizi utandırmayacak bir tercih yapın. Pişman olmayacağınız bir karar verin." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, daha sonra Eyüpsultan ve Üsküdar'da bir araya geldiği vatandaşlardan, seçimde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi.