İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e ziyaret! Gündem belediyenin finansal sorunları
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti. Ziyaretle ilgili açıklama yapan İmamoğu, Bakan Şimşek ile görüşmesinde metro projeleri ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerin finansal sorunlarını görüştüğünü açıkladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti.
BELEDİYELERİN FİNANSAL SORUNLARINI KONUŞTUK
İmamoğlu ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'i ziyaret ederek, başta metro projelerimizin finansal süreci olmak üzere bakanlıkla ilgili konuları ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerin öncelikli finansal sorunları ve çözüm önerilerini görüştük. Bu verimli görüşme için Sayın Bakan'a teşekkür eder, başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.
EN ÇOK SGK BORCU OLAN 5 BELEDİYE ARASINDA İSTANBUL DA VAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Temmuz ayında büyükşehir belediyelerinin Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na olan borçlarına değinmiş, bakanlık borç bildirimleri belediyelere göndermeye başlamıştı. Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna en fazla borcu olan 5 belediyenin sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana büyükşehir belediyeler ile Şişli Belediyesi olduğu ortaya çıkmıştı.