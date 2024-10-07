İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e ziyaret! Gündem belediyenin finansal sorunları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti.

BELEDİYELERİN FİNANSAL SORUNLARINI KONUŞTUK

İmamoğlu ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'i ziyaret ederek, başta metro projelerimizin finansal süreci olmak üzere bakanlıkla ilgili konuları ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak belediyelerin öncelikli finansal sorunları ve çözüm önerilerini görüştük. Bu verimli görüşme için Sayın Bakan'a teşekkür eder, başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK SGK BORCU OLAN 5 BELEDİYE ARASINDA İSTANBUL DA VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Temmuz ayında büyükşehir belediyelerinin Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na olan borçlarına değinmiş, bakanlık borç bildirimleri belediyelere göndermeye başlamıştı. Daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna en fazla borcu olan 5 belediyenin sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana büyükşehir belediyeler ile Şişli Belediyesi olduğu ortaya çıkmıştı.