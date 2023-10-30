İlim Yayma Cemiyeti Rize Şube Başkanı İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı

İlim Yayma Cemiyeti Rize Şube Başkanı Ali İhsan Yazıcı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılara karşı Filistinli kardeşlerinin yanında, binlerce masum insanı acımazsızca öldüren İsrail'in karşısında olduklarını belirtti.

Yapılan soykırıma çare aradıklarını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Dualarımız mazlumların yüreğine değsin diye bekliyoruz. Biliyoruz ki Rabbimiz mazlumun öcünü er geç alacaktır. Zalim er geç yaptığı zulümlerin hesabını verecektir. Rabbimiz, mazlumların yanında yer alan her Müslümanı mükafatlandıracaktır. Bu düşüncelerle topyekun bir iradeyi ortaya koymak adına tüm kardeşlerimizi boykota çağırıyoruz. İsrail başta olmak üzere zalimin yanında saf tutan kimler varsa onların bizlere ulaştırdığı tüm mallarını boykot edelim. Canımıza dokunanın malına dokunup satmayalım, satın almayalım."