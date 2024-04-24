İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu İkinci Kez Toplandı

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasını araştırmak üzere Meclis Araştırma Komisyonu ikinci kez toplandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin toprak altında kaldığı liç alanında yaşanan toprak kaymasını araştırmak üzere kurulan İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu toplandı. Komisyon Başkanı Atay Uslu, cenazelerine ulaşılan iki işçiye Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi. Uslu, komisyonun hem İliç'teki kazayı araştıracağını hem de diğer kazaların önüne geçmek için çalışacağını belirterek, komisyonun bütün siyasi partilerin ortak kararıyla kurulduğunu hatırlattı.

Toplantıda komisyonun çalışma usulleri belirlenecek. - ANKARA