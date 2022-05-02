İl protokolünün pandemi sonrası ilk bayramlaşması

Karabük'te Ramazan Bayramı dolayısıyla bir araya gelen il protokolü 2 yıl sonra bayramlaşma coşkusunu yaşadı.

İl protokolünün pandemi sürecinin ardından ilk bayramlaşma töreni Karabük Polis Evi'nde gerçekleşti.

Bayramlaşma törenine Karabük Valisi Fuat Gürel'in yanı sıra AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Avni Aksoy, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları ve STK temsilcileri katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Vali Gürel, pandemi sürecinin ardından gevşetilen tedbirler sonrasında bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirterek, "Pandemi sürecinde bir araya gelemedik. Bayramlar eski bayramlar gibi olmadı. Zorlu sürecin ardından yeniden bir arada bayramlaşmak oldukça mutluluk verici bir gelişme. İnşallah bayramların bayram gibi kutlandığı günler olur artık" şeklinde konuştu.

Polis evindeki bayramlaşma programının ardından Vali Gürel önderliğindeki bir heyet, Karabük Şehitliğini ziyaret ederek tüm şehitler için Kuran'ı Kerim Tilaveti okundu ve dualar edildi. Ayrıca heyet sırasıyla İl Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye birimi, Güleç Sevgi Evleri, KBÜ Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve huzurevini ziyaret etti. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Politika