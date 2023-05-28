İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi tamamlandı

Ülke genelinde 191 bin 885 sandıkta yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Adaylar oylarını Ankara ve İstanbul'da kullandı. Bazı bölgelerde ise sandıkta usulsüzlük iddiaları ve şiddet olayları yaşandı.

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla tamamlandı, sandıklar kapandı.

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erdi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara'da kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise oyunu İstanbul'da kullandı.

Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal ise oyunu Afyonkarahisar'da kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çekmeköy ilçesinde bulunan seçmen listelerinin bir kısmının elle dokunulduğunda silinmesi üzerine tüm sandıklarda kontroller yapıldığı, sıkıntılı listelerin olduğu sandıklarla ilgili tutanaklar tutulup şikayette bulunulduğu belirtildi.

Eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker; Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde toplu oy kullanımına engel olmak istediği için kalabalık bir grup tarafından darp edildi. Şeker, "Korkmuyoruz, yılmıyoruz, vazgeçmiyoruz. Son saatler; oy kullanın. Sandık görevlilerimiz ve müşahitlerimiz, son oy kullanılana ve yasalara uygun şekilde sayılıp tutanaklar imzalanana kadar sandıkları terk etmeyin. Ben iyiyim, merak etmeyin. Değiştireceğiz" açıklamasını yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Kavaklıdere köyünde Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık, muhtarın evine kuruldu.

Tekirdağ Çorlu'da içinde oy kullanma öncesi Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a "Evet" mührü basılmış pusula çıktı ve tutanak tutuldu. Yalova'da, Yeşil Sol Parti'nin sandık görevlisi dışarıdan getirilen oy zarflarının sandığa atıldığını tespit etti. Yeşil Sol Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Midyat Çavuşlu köyünde 1094 numaralı sandıkta açık oy kullanılmasına karşı çıkanların darp edildiğini açıkladı. Kocaeli'de, MHP Dilovası İlçe Başkan Vekili Yücetan Dilmaç'ın mükerrer oy kullanmaya çalıştığı belirledi.