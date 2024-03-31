İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ankara'da oyunu kullandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:

"Aziz milletimizin kararının sandığa güzellikle tecelli etmesi için gayret gösteriyoruz"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için Ankara'da yer alan Çankaya İlkokulu'nda 1151 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri çerçevesinde oy kullanmak için Çankaya İlkokulu'na geldi. Eşi Hatice Nur Yerlikaya ile birlikte 1151 numaralı sandıkta oy kullanan Bakan Yerlikaya, kabin sırası beklediği esnada bir süre gazetecilerle sohbet etti. Zarfı sandığa eşi ile birlikte attıktan sonra açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya şunları dedi:

"Bugün söz de, karar da milletin. Hep beraber aziz milletimizin kararının sandığa güzellikle tecelli etmesi için gayret gösteriyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak oy sayımının huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Temennimiz, her zaman olduğu gibi demokrasi bayramının en güzel şekilde neticelenmesi ve tamamlanması."

Yerlikaya, açıklamalarının ardından bir süre okul bahçesinde vatandaşlarla sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı.