İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'Türkiye'nin Huzuru' toplantısına katıldı

'TÜRKİYE'NİN HUZURU' TOPLANTISINA KATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa Valiliği ve AK Parti İl Teşkilatı'ndaki ziyaretinin ardından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde ' Türkiye'nin Huzuru' konulu güvenlik toplantısına katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu'nun yanı sıra rütbeli personellerin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Yerlikaya, uyuşturucu, terör ve suç örgütleri, göçmen kaçakçılığı gibi tüm suç ve suç unsurlarıyla mücadelede kararlı olunacağı mesajı verdi.

'SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELEMİZ 365 GÜN DEVAM EDİYOR'

Türkiye'nin dört bir yanında suç unsurlarına yönelik operasyonların sürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, "Başta terör, organize suçlar, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı organizatörleri, siber suçlar ve asayiş olmak üzere, operasyonlarımızı ülkemizin dört bir yanında aralıksız sürdürüyoruz. Terör ve işbirlikçileriyle, suçta kibirlenenlerle, çetelerle, zehir tacirleriyle, halkımızın huzuruna kastedenlerle mücadelemiz, yılın 365 günü, gece- gündüz durmadan devam ediyor ve devam edecek. Şimdi sizlerle Bursa'da son 120 günde polis ve jandarmamızın gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili kısa bilgileri paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, 40 yıldır kardeşliğimize kasteden terör örgütleriyle verdiğimiz mücadele bugün de amansız bir şekilde devam ediyor. Terörle mücadelede tek bir hedefimiz var. O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürmektir. Evet, bu dönemde Bursa'da, bölücü terör örgütü PKK, KCK, FETÖ, DEAŞ ve terör örgütlerine yönelik 114 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 11 terörist etkisiz hale getirildi. 163 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 24'ü tutuklandı. 16 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Öncelikli hedeflerimizden biri de ülkemizi organize suç örgütlerinden temizlemek" dedi.

SON 4 AYDA BURSA'DA DÜZENLENEN OPERASYONLARIN BİLGİLERİNİ DE PAYLAŞTI

Son 4 ayda Bursa'da düzenlenen operasyonların verilerini de paylaşan Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

"81 ilimizin tamamında, organize suç örgütlerinden sokak çetelerine kadar, bu illegal yapılara karşı kafes operasyonları düzenliyoruz. Bakın Bursa'da son 120 gün içinde, organize suç örgütlerine yönelik yapılan 19 operasyonda, 93 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 42'si tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 mafya tipi organize suç örgütü hamdolsun çökertildi. Bizim için terörist ne ise zehir taciri de odur. Terör örgütlerine ve işbirlikçilerine finansal kaynak sağlayan, başta gençlerimiz olmak üzere, toplumumuzu zehirlemeye çalışan zehir tacirlerine, hayatı dar etmek için gece- gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Düzenlemeye de devam edeceğiz. Aynı dönemde Bursa'mızda zehir tacirlerine yönelik 3 bin 11 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda, 3 bin 462 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 445'i tutuklandı. 243'ü hakkında adli kontrol kararı verildi."

'SİZE BİR TELEFON KADAR YAKINIZ'

Herhangi bir suç unsuruna karşı derhal güvenlik güçlerinin aranması gerektiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Biz size bir telefon kadar yakınız. 112'yi arayın. Benim polisim, benim jandarmam, sahil güvenliğim, o sese karşılık nasıl bir harekete geçecek. Şunu da özellikle söylemek istiyorum. Bizim güvenlik güçlerimizin giremeyeceği hiçbir sokak yok. Biz her yerdeyiz. Her yerde varız. Türkiye genelinde düzenlenen operasyonları, sosyal medya hesaplarımızdan düzenli olarak anbean paylaşıyorum. Onların altına yazılan yorumları, gönderilen mesajları da arkadaşlarımız her birini sabırla, titizlikle, özenle okuyor. İhbar olarak kabul ediyor ve kayıt alıyoruz. Suç ve suç odaklarıyla mücadelede, milletimizle sürekli hamdolsun irtibat halindeyiz ve birlikte verdiğimiz bu mücadeleyi de Allah'ın izniyle birlikte kazanacağız" diye konuştu.