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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını istiyoruz

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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Biz gençlere güvenen insanlarız, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını isteyen insanlarız. Uyuşturucu başta olmak üzere tüm kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyoruz ama en kötü alışkanlık milletin hakkına girmektir, darbeye aracılık yapmaktır." dedi.

Çanakkale'de ziyaret ve temaslarda bulunan Turan, Gelibolu Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı bir televizyon yayınındaki "Gece telefon çalsın, 'Darbe oluyor' desinler ama 'Gençler yapıyor' desinler, ben o darbeye teslim olurum." sözlerini eleştirdi.

Bakan Yardımcısı Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yapının kimseye faydası yok demiştim. Zihinleri bozuk olan insanların iyi işler üretme imkanı olmaz. Geçen gün konuşma yapıyor CHP'nin Genel Başkanı, 'Gençler darbe yaparsa omuz veririm' diyor. 'Acaba yanlış mı duydum' dedim, tekrar dinledim. Öyle diyor. Gençler darbe yaparsa destek olacakmış. Biz gençlere güvenen insanlarız, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını isteyen insanlarız. Uyuşturucu başta olmak üzere tüm kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyoruz ama en kötü alışkanlık milletin hakkına girmektir, darbeye aracılık yapmaktır. Ülkeyi geri götürecek bu tarz adımlar atmaktır."

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutma mücadelesi verdiklerini dile getiren Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl ki uyuşturucuda torbacılar problemse gençlere darbecilik atfında bulunup gençler ile darbe ifadesini aynı cümlede kullanan siyasi torbacılara bu ülkenin 'dur' demesi lazım. Biz inşallah gençleri bu adamların tavrından, tarzından koruyarak bu torbacılara imkan vermeyeceğiz. Memlekette darbe mi kaldı, hala bunu aynı kelimede, aynı cümlede kullanıyorsunuz. Kaldı ki bir yanda gençlerin seçime girme yaşını 18'e indirenler, bir yanda 'gençlerle darbe' diyenler. Tekrar söylüyorum, bu adamların bu memlekete faydası olmadı, olmayacak."

"Bir köy yönetimi gibi..."

Turan, Gelibolu'nun altın değerinde bir ilçe olduğunu ancak belediyecilik faaliyetlerinde örnek gösterilecek bir şey bulunmadığını belirtti.

İlçenin Çanakkale'ye, Türkiye'ye örnek olabilecek altyapısı, üstyapısı, parkı ve bahçesinin olmadığını söyleyen Turan, şunları kaydetti:

"Bir proje gösterin ki Gelibolu'da, biz de 'Çanakkale'de herkes bunu yapsın' diyelim. Tüm Türkiye'ye 'Gelibolu Belediyesi şu işi yaptı, çok kıymetli bir iş, herkese tavsiye ediyoruz' diyelim. Bir tane var mı? Pazar yeri mi güzel, otoparkı mı güzel, garajı mı güzel, doğal gazı çabuk toparlaması mı güzel? Neyi güzel Allah aşkına? Bazı ilçeler vardır hiçbir değeri yoktur ama belediye orayı alır, öyle bir parlatır ki insanın göresi gelir, gidesi gelir. Tam tersi, buranın öyle bir değeri var ki sahili, tarımı, turizmi o kadar farklı bir yer ki potansiyeli o kadar büyük ki ama gel gör ki bir köy yönetimi gibi hiçbir işe karışmayan, hiçbir iş üretmeyen bir anlayışla yönetiliyor. Çok değil, eğer yetkiyi verirseniz 5 sene sonra nasıl bir Gelibolu olduğunu hep beraber takip ediyor olacağız."

İftar programına AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı Cahit Bilge, AK Parti Gelibolu Belediye Başkanı adayı Ali Kamil Soyuak, partililer, oda ve borsa başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Politika

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