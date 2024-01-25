Üye Girişi
Haberler

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin İstanbul adayı Buğra Kavuncu hakkında her siyasi partinin kendi adayını gösterebileceğini ve her adayın değerli olduğunu söyledi. İmamoğlu ayrıca "Bizim başarılarımız bizim ittifakımızı güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin İstanbul'da Buğra Kavuncu'yu aday göstermesiyle ilgili konuşarak "Her aday değerlidir. Yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.

KİPTAŞ Kentsel Dönüşüm Projesi, İş Bankası Blokları İncirli Parseli Temel Atma Töreni'nde konuşan İmamoğlu, Kavuncu'nun adaylığıyla ilgili her siyasi partinin kendi adayını gösterebileceğine işaret ederek "Kendi özgün siyasi iradeleriyle yola çıkan her aday değerlidir." dedi.

"HER ADAY DEĞERLİDİR, BAŞARILARIMIZ İTTİFAKIMIZI GÜÇLENDİRİYOR"

İmamoğlu, Buğra Kavuncu'nun İBB adaylığıyla ilgili "Her siyasi parti kendi adayını gösterebilir. Bir siyasi partinin kendi adayını gösterme özgürlüğüne benim laf etmem asla doğru değil. Kaldı ki her aday da değerlidir. Yolu açık olsun. İstanbul ittifakı için oyla çıktı. Yolculuk sürüyor. Kendi özgün siyasi iradeleriyle yola çıkan her aday değerlidir. Bizim başarılarımız bizim ittifakımızı güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Ekrem İmamoğlu Buğra Kavuncu Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Merkez Bankası FAİZ KARARI CANLI YAYIN | 25 Ocak faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? TCMB faiz kararı CANLI İZLE! 25 ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün hangi kandil? Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika! Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! E Devlet çöktü mü? 25 Ocak E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden?
1000

Yorumlar (1)

nazım arat:

Imamoglu kirk yalan ile, sürekli ve her konuda bidi bidi ile ömrünü tamamladı. Kısa dönem başkanlıktan geriye masallar kaldi. Odasını boşaltmaya başlamıştır sanirim.

0
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title