İBB Başkanı İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin İstanbul'da Buğra Kavuncu'yu aday göstermesiyle ilgili konuşarak "Her aday değerlidir. Yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.

KİPTAŞ Kentsel Dönüşüm Projesi, İş Bankası Blokları İncirli Parseli Temel Atma Töreni'nde konuşan İmamoğlu, Kavuncu'nun adaylığıyla ilgili her siyasi partinin kendi adayını gösterebileceğine işaret ederek "Kendi özgün siyasi iradeleriyle yola çıkan her aday değerlidir." dedi.

"HER ADAY DEĞERLİDİR, BAŞARILARIMIZ İTTİFAKIMIZI GÜÇLENDİRİYOR"

İmamoğlu, Buğra Kavuncu'nun İBB adaylığıyla ilgili "Her siyasi parti kendi adayını gösterebilir. Bir siyasi partinin kendi adayını gösterme özgürlüğüne benim laf etmem asla doğru değil. Kaldı ki her aday da değerlidir. Yolu açık olsun. İstanbul ittifakı için oyla çıktı. Yolculuk sürüyor. Kendi özgün siyasi iradeleriyle yola çıkan her aday değerlidir. Bizim başarılarımız bizim ittifakımızı güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.