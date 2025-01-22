Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Başkanı olarak göreve başladı

Ak Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığa seçilen Hüseyin Okandan, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Konferans Salonu'nda düzenlenen mazbata törenine AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve teşkilat mensupları katıldı. Mazbata töreninin ardından açıklama yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, "Bugün içimizde bir burukluk var. Bolu'da yaşanan elim hadiseden dolayı Türkiye olarak milli yas ilan ettik. Bizimde iş İstanbul'dan iş arkadaşlarımızdan 2 aile eşi ve çocuklarıyla birlikte maalesef acı bir şekilde can verdiler. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Bu acının tarifi mümkün değil ama bunun müsebbibi olanların ve Allah göstermesin bundan sonra böyle bir hadisenin de tekerrür etmesi asla kabul edilecek bir konu değildir. Bugün mazbata törenimizi biraz daha kalabalık, coşkuyla ve neşeli bir şekilde yapalım düşüncesi oluş olabilir ama İnanın mazbata alma konusunu bile ertelesek mi? diye düşündük. Ancak hayatta devam ediyor. Bir an evvel vazifemizin de başına geçip, gerekli işlerimizi yapmamız gerekiyor. Allah razı olsun, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm delegasyonun, teşkilatın bizlere bu görevi layık görmeleri izleri ziyadesi ile mutlu etti. Aşağı yukarı 15-16 yıldır bu davada emek vermekten onur ve gurur duyduğumu belirtmek isterim. Birlik, beraberlik ve huzur içerisinde inşallah Kayseri'mizde hizmet etmeye bir vesile olabiliriz. Bu bizim için çok kıymetli" diye konuştu.

Büyük kongre delegelerinin seçilmesi konusunda da kendisinin bir tasarrufunun olmadığını aktaran Okandan, "Son zamanlarda özellikle üst kurul delegeleriyle alakalı bir konu gündeme geliyor. Bu listeyle alakalı genel merkez teşkilatımızın bir geleneği vardır. Bundan bir önceki üst kurul delegelerine bakarsanız Hüseyin Okandan ismi yedekten son 4'tedir. O dönemki üst kurul delegelerini genel merkez yazmıştır. Bugün ki 1 buçuk günlük yönetim yazılırken, büyük kongre delegeleriyle alakalı bizim herhangi bir tasarrufumuz olmamıştır. Zaten o listenin içerisinde de Kayseri'de uzun yıllardır koordinatörlük yapan Zerrin hanımda Kayseri listesine genel merkezin talimatıyla dahil edilmiştir. Gönlüm istiyor ki herkes büyük kongre delegesi olsun. Ancak bu konuda benim bir tasarrufum olmadığını ben buradan belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Birlik ve beraberlik içerisinde getirildiği AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacaklarını aktaran Okandan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hüseyin Okandan AK Parti Kayseri İl Başkanı olarak göreve gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu göreve başlamışızdır. Şimdiye kadar emek veren başkanlarımızdan Allah razı olsun. Fatih Üzüm başkanımız ile çok güzel bir devir-teslim töreni yaptık. Allah binlerce kez razı olsun. Kongre hazırlıklarına benim elimiz dahi sürdürmediler. Çünkü 1-2 günde bu listeler hazırlandı ve bütün geçmiş hafızayı da masaya koymaya çalıştık. Biz burada il başkanlığı görevine geldiysek, bundan sonra Kayseri'de birlik, beraberlik ve huzurla meşrebimiz gereği en güzel şekilde idare etmeye çalışacağız." - KAYSERİ