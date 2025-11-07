Hulusi Akar: Savunma Sanayimiz Kendi İhtiyaçlarımızı Karşılıyor

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, 8'incisi düzenlenen 'Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Fuarı'nda DHA'ya açıklamalarda bulundu. Akar, "Bizim geçmişte acı tecrübelerimiz var. Maalesef parasını verdiğimiz halde alamadığımız silah, araç gereç mühimmat oldu. Dost, müttefik dediklerimizden böyle muamelelerle karşılaştık. Allah'a çok şükür, şu anda ihtiyaçlarımızın büyük bir bölümünü kendimiz karşılıyoruz. Bu yürüyüş emin adımlarla devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Konya'da 8'incisi düzenlenen 'Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları Fuarı'na katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, açılan stantları gezerek bilgi aldı. Fuarda DHA'ya açıklamalarda bulunan Akar, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktaya değindi. Akar, "Bizim savunma sanayimiz başlangıçtan itibaren ülkemizin savunması için, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarının karşılanması için hep bir gayret içinde oldu. Bu gayret devam ediyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda beri çok yoğun bir şekilde başladı, son 20 yılda da büyük aşamalar kaydedildi. Buradaki çalışmalar, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarının yüzde 80'ini karşılar hale geldi. Yapılacak daha büyük işler de var, onlar üzerine yoğunlaştık. Bu konuda üniversitelerimiz, iş insanlarımız, şirketlerimiz ayağa kalktılar ve bu konuda özel teşebbüs, iş insanlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Yapılabilecek ne varsa, elimizden geldiğince, dünya standartlarında, yüksek teknoloji kullanmak suretiyle Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacını tamamen karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

'ARKADAŞLARIMIZ OMUZ OMUZA ÇALIŞIYORLAR'

Türkiye'nin savunma sanayisinde kendi ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyen Akar, "Tank konusunda lüzumlu, lüzumsuz tartışmalar çıkardılar. Tank yapıldı ve Silahlı Kuvvetlerimize teslime başlandı. Şimdi geride uçak ve bazı malzemeler var. Bunların da yapılması için arkadaşlarımız el birliğiyle, omuz omuza, yoğun bir şekilde çalışıyorlar. İnşallah bunların hepsini başaracağız ve Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacının tamamını, ülkemizin savunması için, ülkemizin güvenliği için gerekli olan ne varsa bunları yapılabilir hale getireceğiz. Çünkü bizim geçmişte acı tecrübelerimiz var. Maalesef parasını verdiğimiz halde alamadığımız silah, araç gereç mühimmat oldu. Dost, müttefik dediklerimizden böyle muamelelerle karşılaştık. Allah'a çok şükür, şu anda ihtiyaçlarımızın büyük bir bölümünü kendimiz karşılıyoruz. Diğer taraftan da dost, müttefik ve kardeş ülkelerimizin haklı davalarını destekledik, destekliyoruz. Bu yürüyüş emin adımlarla devam edecek. İnşallah bu konuda, ihtiyacımız neyse hedefimize ulaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.