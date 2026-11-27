HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Beşiktaş taraftarları tarafından açılan bir pankartla Filistin'in haklı ve meşru davasının yanında yer aldığını ilan etmelerini, haykırmalarını yürekten kutluyorum." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Gürcistan'ın Batum şehrinde oynanan karşılaşmada yaşanan olaylara değindi.

"Beşiktaş taraftarları tarafından açılan bir pankartla Filistin'in haklı ve meşru davasının yanında yer aldığını ilan etmelerini, haykırmalarını yürekten kutluyorum, selamlamak istiyorum." ifadelerini kullanan Dinç, taraftarların açtıkları pankartta, "İşgale İsyan, Filistin'e Özgürlük" yazdığını anımsattı.

Bugün insanlığını, vicdanını, merhametini kaybetmeyen herkesin Filistin'in haklı ve meşru davasının yanında yer aldığına dikkati çeken Dinç, "Artık bu mesele insani bir meseledir, vicdani bir meseledir. Sadece belli bir kesim değil, bu mesele siyaset üstü bir mesele olduğu için vicdanlı olan herkes bugün Filistin'in haklı ve meşru davasının yanında yer alıyor. Bu yönüyle aslında işgalci İsrail sadece işgal ettiği Filistin topraklarında değil dünyanın her tarafında büyük bir öfkeyle karşılanıyor ve bu öfke devam edecek. Bu soykırım olduğu müddetçe, işgalci İsrail'in hem vatandaşlarına hem onları destekleyenlere karşı bu öfke daha da büyüyecek ve insanlık onuru kazanacak, siyonizm de soykırımcılar da kaybedecek." değerlendirmesinde bulundu.

Dinç, Adıyaman'a yaptığı ziyarette vatandaşların kendisine aktardığı sorunları da anlattı.

Kaynak: AA