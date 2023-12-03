HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirdi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Filistin işgal altında. Gazze abluka altında. Filistin'deki siyonist işgal 75 yılını geride bıraktı." dedi.

Partisinin Batman Belediyesi Ahmet Güneştekin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Batman 4. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Yapıcıoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepkilerini dile getirdi.

Yapıcıoğlu, "Gazze'de katliam yaşanırken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) hiçbir karar çıkmadı. Savaşları durdurmak, zulümleri engellemek, güç kullanarak sınırların değişmesinin önüne geçmek için kurulan, dünyada barışı tesis edecek olan sözüm ona BMGK, hiçbir karar çıkaramadı" diye konuştu.

Yapıcıoğlu, Filistin'in yıllardır işgal altında olduğunu belirtti.

"Filistin işgal altında. Gazze abluka altında. Birileri, sanki son olaylar 7 Ekim'de başlamış gibi söylüyor ama Filistin'deki siyonist işgal 75 yılını geride bıraktı. 106 yıldır o topraklar işgal altında. Gazze ise 17 yıldır abluka altında. Etrafı kuşatılmış karadan ve denizden, yukarıdan günün 24 saati gözetim altında." ifadelerini kullanan Yapıcıoğlu, Gazze'nin yıllardır bir açık hava hapishanesi durumunda olduğunu, şimdilerde ise bebek mezarlığına döndüğünü kaydetti.

Yapıcıoğlu, yerel seçimlerin mart ayı sonunda yapılacağını anımsatarak, seçimlere en iyi şekilde hazırlanıp en iyi sonucu almayı arzuladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde mevcut başkan Davut Şahin yeniden il başkanlığına seçildi.