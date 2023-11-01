HEDEP'in öğrenci sorunları araştırma önerisi reddedildi

HEDEP'in öğrencilerin yaşadıkları sorunlarla ilgili araştırma önergesinin öne alınarak bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Önergenin gerekçesini açıklayan HEDEP Mersin Milletvekili Perihan Koca, "Gençler artan ekonomik eşitsizliklerden dolayı yoksullaşmış durumdalar. Milyonlarca genç, değil eğitimini devam ettirmek, yaşamını devam ettirmekte bile zorluk çekiyor. Bu halkın evlatları gelecek kaygısıyla zor bela geldikleri üniversitelerde yaşam mücadelesi veriyorlar" dedi.

HEDEP'in öğrencilerin yaşadıkları sorunların araştırılması için verdiği önergenin öne alınarak bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP milletvekillerinin oyuyla reddedildi. Önergenin gerekçesini açıklayan HEDEP Mersin Milletvekili Perihan Koca, şöyle konuştu:

"8 milyon üniversite öğrencisi bugün eğitim öğretim görüyor. Üniversiteler, öğrenciler için birer ölüm, sefalet, yıkım mekanlarına dönüşmüş durumda. Bu ülke gençler için bir can pazarına dönüşmüş durumda. Zira üniversiteliler yaşam alanları olan kampüslerde ve yurtlarda güvende değiller. Her geçen gün ihmaller ve intiharlar sonucu üniversiteli genç kardeşlerimiz göz göre göre yaşamdan koparılıyorlar.

Ülkemizde geldiğimiz aşamada genç yoksulluğu diye bir olgu türemiş durumda. Gençler artan ekonomik eşitsizliklerden dolayı yoksullaşmış durumdalar. Milyonlarca genç, değil eğitimini devam ettirmek, yaşamını devam ettirmekte bile zorluk çekiyor. Bu halkın evlatları gelecek kaygısıyla zor bela geldikleri üniversitelerde yaşam mücadelesi veriyorlar."

"YÜZLERCE AİLE YURTLARA YERLEŞEMEYEN EVLATLARINI ARTAN FAHİŞ EV KİRALARI YÜZÜNDEN ÜNİVERSİTEYE GÖNDEREMEZ DURUMA GELMİŞTİR"

Saadet Partisi Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Doğan Demir, şunları söyledi:

"Öğrencilerimizi her gün isimleri taciz ve tecavüz vakalarıyla anılan tarikat ve cemaat yurtlarına mecbur bırakıyorsunuz. Yüzlerce aile yurtlara yerleşemeyen evlatlarını artan fahiş ev kiraları yüzünden üniversiteye gönderemez duruma gelmiştir. Açlık sınırın altında geçinen aileler, düşük gelirli vatandaşlarımız, çocuklarını nasıl okutacak? Çocuklarının barınma ihtiyaçlarını nasıl giderecekler?"

"ÜNİVERSİTELERİN FİZİKİ ŞARTLARI OLUŞTURAMAMASINDAN AKADEMİSYEN EKSİKLİĞİNE KADAR BİRÇOK SORUNLARI VARDIR. BUNUN SONUCU ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR"

İYİ Parti Grubu adına önerge üzerine konuşan Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ise şöyle konuştu:

"Türkiye'nin yakın gelecekte söz sahibi olacak üniversite öğrencilerimizin geleceklerini tartışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben biraz daha sebepler üzerinde durmak istiyorum. Türkiye'de tamamen siyasi amaçlarla altyapıları oluşturulmadan çok sayıda açılan üniversitelerden dolayı üniversitelerin kalitesiyle ilgili sıkıntıların yanında bu üniversitelerin fiziki şartları oluşturamamasından akademisyen eksikliğine kadar birçok sorunları vardır. Bunun sonucu öğrencilerin eğitimlerini olumsuz etkilemektedir. Fiziki şartlar çok önemli. Yurtların eksikliği ya da yetersizliğiyle sonuçsuz kalmaktadır. Böyle bir ortamda yüksek öğretimin kalitesinden bahsetmek mümkün olmaz. Bu durumda sadece 8 milyon üniversite öğrencisi ile işsizliği dört yıl ötelemekten başka bir şey yapamazsınız."

"GENÇLER İÇİN ARTIK GELECEK KAYGISI, MOTİVASYON, KİŞİSEL GELİŞİM, SİNEMA, MÜZE… BUNLAR ARTIK LÜKS. GENÇLER İÇİN ARTIK MÜLAKAT, TORPİL, KAYIRMA EN ÇOK DÜŞÜNÜLECEK ŞEYLER"

CHP Grubu adına Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemizin geleceği olarak hep anlattığınız, seçim meydanlarında oylarını almak için vaatte bulunurken sıralara geçtiğiniz gençler, zor durumda. Gençler için artık gelecek kaygısı, motivasyon, kişisel gelişim, sinema, müze… Bunlar artık lüks. Gençler için artık mülakat, torpil, kayırma en çok düşünülecek şeyler. Güvenlik, barınma ve beslenme sorunuyla karşı karşıyalar.

1250 TL olan burs miktarını 2000 TL yapmakla övünüyorsunuz. Haberiniz var mı? Öğrenci ev maliyetleri yüzde 228 artmış; öğle yemekleri ücretleri yüzde 93 artmış. 15 günde dört öğrenci intihar etti."