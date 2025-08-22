Hayati Yazıcı: Türkiye'de Muhalefet Boşluğu Var

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bugün Türkiye 'de herhangi bir sorun alanıyla ilgili proje üreten, çözüm önerisi olan AK Parti dışında herhangi bir parti var mı? Maalesef yok. Türkiye siyasetinde muazzam bir muhalefet boşluğu söz konusu. Sayısal olarak çokluk var. Ancak vizyon olarak maalesef somut bir örnek söz konusu değil" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Bursa'ya geldi. Parti il binasında gerçekleşen programa; AK Parti'li belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Programdaki konuşmasında siyasi rekabetin projeler üzerinden yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Yazıcı, "Bugün Türkiye'de herhangi bir sorun alanıyla ilgili proje üreten, çözüm önerisi olan AK Parti dışında herhangi bir parti var mı? Maalesef yok. Türkiye siyasetinde muazzam bir muhalefet boşluğu söz konusu" dedi.

'EDEBİMİZ, ADABIMIZ BUNA MÜSAADE ETMİYOR'

AK Parti'nin kuruluşunu üzerinden geçen 24 yıl boyunca proje üreten bir parti olduklarını belirten Yazıcı, "Bu bakımdan Türkiye siyasetinde muazzam bir muhalefet boşluğu söz konusu. Sayısal olarak çokluk var. Ancak vizyon olarak maalesef somut bir örnek söz konusu değil. Mecliste 2'inci parti konumunda olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın sürdürdüğü siyaset tarzına ve söylem biçimine baktığınız zaman, gerçekten söylenecek çok şey var ama edebimiz, adabımız buna müsaade etmiyor. Muhalefet partisinin bu kısır döngüden çıkması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

'O ZAMAN ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ'

Konuşmasında, ekonomi konusuna da değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, enflasyonla mücadelede kararlı adımların sürdürüldüğünü belirterek, "Elbette ekonomik kapasitemiz önemli. Çok dikkatle bu alandaki faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Sorun yaşadığımız konular var. Bunların başında da ekonomi geliyor. Enflasyonda rekabet, ilgili birimler, ilgili bakanlık, gerekli hassasiyet içeren çalışmalar, kararlı bir biçimde sürdürülüyor. Bunun belini kırdık, inşallah hedeflediğimiz yere getireceğiz. O zaman çok daha güçlü olacağız. Özellikle dezavantajlı kesimin, enflasyondan kaynaklı sıkıntılarını aşmış olacağız" diye konuştu.

'TÜRKİYE İÇ CEPHEYİ TAHKİM EDECEK'

Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yazıcı, "Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda inşasına başladığı bu sürecin başarıyla neticelendirilmesi halinde Türkiye iç cepheyi tahkim edecek, çok daha güçlü bir konuma gelecek, güçlü Türkiye'nin hem ülkemiz için hem bölge için ivme teşkil edeceği ve insanlık için kazanım olacağını ifade etmek istiyorum. Bu bağlamda elbette görüşlerimiz vardır. Ama hiçbir şey birlikte yaşamaktan kıymetli değildir. İnşallah birlik ve bütünlüğümüzü silahlardan arındırmak suretiyle, varsa sorun teşkil eden alanlarımızı, demokratik değerlerimizi hep birlikte inşa ederek yolumuza devam ederiz. Türkiye büyük bir ülke ve hepimiz bu ülkenin değerleri olarak mutlu, huzurlu, geleceğe güven duyan, kardeşçe yaşamak suretiyle varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

'ÖZEL BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDE DEĞİLİZ'

Gazetecilerin, bazı basın kuruluşlarında çıkan, 'Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in AK Parti'ye geçeceği' iddialarını sorması üzerine Yazıcı, " Siyaset, insanların kendi özgür iradeleriyle nereyi uygun görüp nerede çalışmak istiyorlarsa orada yapabilecekleri bir alan. Bunda da bize gelen olursa, biz de gelen herkese açık kapı politikası uyguluyor değiliz. Nihayetinde biz de takip ediyoruz, bakıyoruz, gözlüyoruz. Bizim siyasetimize uygunsa, arkadaşlara aramıza katılmaya el verebiliyoruz. Biz Türkiye partisiyiz ama bu konuda özel bir çalışma içerisinde değiliz" cevabını verdi.