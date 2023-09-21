Hakkari'de Aile Çalıştayı düzenlendi

Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Aile Çalıştayı' Vali Yardımcısı Furkan Berber başkanlığında yapıldı. Çalıştayda, ailenin korunması ve güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Aile Çalıştayı" Vali Yardımcısı Furkan Berber başkanlığında yapıldı.

Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla "Türkiye Yüzyılı Mutlu Aile Aydınlık Türkiye", "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan çalıştaya, Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Hakkari Üniversitesinde görevli Akademisyen Dr. Öğretim Üyesi Saim Gündoğan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Hakkari Vali Yardımcısı Furkan Berber, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde düzenlenen çalıştayın aile merkezli bir çalışma olduğunu belirterek, çalıştay ile sorunların tespiti, çözüm önerileri, ailenin korunması ve güçlendirilmesi konusunun ele alınacağını ifade etti.

Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya ise, aile, eşitlik, adalet, sosyal kalkınma ve refah, hayat boyu gelişim ve öğrenme, çevre ve iklim, teknoloji ve dijitalleşme odaklı sosyal hizmetler konuları üzerinde durduklarını söyledi.

Çalıştayda katılımcılar öneri ve talepleri rapor haline getirilerek bakanlık ile paylaşılması öngörülüyor. - HAKKARİ