Gürkan: "Malatya'ya önemli yatırımlar kazandırdık"

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yu Büyükşehir Belediyesi'nde ağırlayan Başkan Selahattin Gürkan Malatya'ya önemli hizmetler kazandırdıklarını söyledi.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarete Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte Vali Ersun Yazıcı, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İlçe Belediye Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, Şirket Genel Müdürleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları ile kalabalık bir heyet katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ziyaret sırasında Bakan Yumaklı'ya sinevizyon eşliğinde Malatya'nın tarihi ile Büyükşehir Belediyesinin hizmet ve yatırımları hakkında bilgiler verdi.

İnsanlık Medeniyetinin Malatya'da başladığını belirten Başkan Gürkan, "Malatya insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehirdir. İnsanlık tarihine baktığımız zaman ilk yerleşik hayatın, ilk bürokrasi hayatının, ilk gümrükleme işleminin, ilk saray devletinin ve taş devrinden demir devrine evrilmenin yaşandığı demirin silah olarak kullanıldığı yer Malatya'dır. Arslantepe Höyüğü 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla UNESCO Dünya Kalıcı Miras listesine alındı" dedi.

Başkan Gürkan konuşmasının devamında Malatya Büyükşehir Belediyesinin Türkiye'de en fazla yatırım yapan belediye olduğunu ifade ederek, "Mega bir yatırım olan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi tamamlandı. Vagon Fabrikası alt yapısı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak Kızılay'a devri gerçekleştirildi ve üretim merkezine dönüştürüldü, eski YİMPAŞ binasının belediyemize devri gerçekleştirildi ve güçlendirme çalışmaları yapılarak hizmete hazır hale getirildi. Özel Harekat Merkezi yeri belediyemiz tarafından altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanarak 13 poligon yapıldı. Polislerimizin hizmetine sunulmak üzere Polis Evi Belediyemiz tarafından yapılmakta. Sanayi esnafımız için yeni bir sanayi sitesi yapıyoruz. Fidancılar Sitesi, İtfaiye Merkezimiz depremle birlikte Afet Koordinasyon Merkezi olarak da kullanıldı, bölgenin en güçlü itfaiyesine sahibiz. Kentsel dönüşüm noktasında yeni bir konsept gerçekleştirdik ve zemin artı dört kat kura çekimi yapılarak dağıtımları yapıldı. Malatya'ya büyük bir kütüphane kazandırdık. Bölgeye hitap edecek şekilde bir ekmek ve yemek fabrikası faaliyete geçirildi. Millet Bahçesi, Spor Kompleksi, Gençlik Karşılama Merkezi, Gençlik Kampı, Cumhuriyet Meydanı, iki adet asfalt plenti, iki adet beton santrali, 30 Okulumuza spor tesisi kazandırdık. Çim Futbol Sahaları, Kültür Merkezleri, Gençlik Merkezleri gibi yatırımların yanında Malatya tarihinin toplam yeşil alanından daha fazla yeşil alan ihdas ettik. Büyükşehir Belediyesi olarak Sultansuyu Harası içerisinde bulunan 350 dönüm alanda çim ve fidan üretimi yapılmakta. Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından çiftçilerimize yönelik olarak tohum ve fide dağıtımı, sulama projeleriyle destek olundu. Konteyner Kentlerin kurulduğu alanlarda 22 bin kilometre altyapı çalışması belediyemiz tarafından yapıldı. Ayrıca Malatya genelinde yine içmesuyu, kanalizasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Batı Kolektöründeki çalışmaları Kanal Açma Makinesi (Trencher) ile yaparak tamamladık. Akarsulara atık suların karışmaması noktasında azami gayret gösteriyoruz. Türkiye'de en fazla asfalt çalışması gerçekleştiren belediye Malatya Büyükşehir Belediyesidir. Güney ve Kuzey Kuşak Yollarında çalışmalar devam ediyor. Yeni bulvar ve caddeler yapılarak hizmete sunuldu" şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan son olarak sosyal ve kültürel alanda yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aktararak sinevizyon eşliğinde gerçekleştirmiş olduğu hizmet sunumunu tamamladı.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ziyaretin anısına çeşitli hediyeler verdi. - MALATYA