Güney Afrika: BM Güvenlik Konseyi küresel barışı korumada güvenilmezliğini kanıtladı - Haberler

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Güney Afrika: BM Güvenlik Konseyi küresel barışı korumada güvenilmezliğini kanıtladı

AA - Murat Özgür Güvendik - Politika
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Güney Afrika: BM Güvenlik Konseyi küresel barışı korumada güvenilmezliğini kanıtladı

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) küresel barışı korumakta başarısız kaldığını ve bu konuda güvenilmezliğini kanıtladığını söyledi.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) küresel barışı korumakta başarısız kaldığını ve bu konuda güvenilmezliğini kanıtladığını söyledi.

Pandor, Güney Afrika Ulusal Meclisi bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın BMGK'nin mevcut sisteminin yetersizliğini ortaya koyduğuna dikkati çekerek, " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, barış ve güvenliği koruma konusunda ona güvenilemeyeceğini kanıtlayarak dünyayı başarısızlığa uğrattı." dedi.

Pandor, BM'nin başta Güvenlik Konseyi olmak üzere reforme edilmesi gerektiğini belirtti.

BMGK'nin yeni daimi olmayan üyelerini gerçek bir reform süreci başlatmaya teşvik etmek için çalışmalar yürüteceklerini duyuran Pandor, uluslararası krizlerin çözümünde çok taraflı yaklaşımın önemine vurgu yaptı.

Pandor, Güney Afrika'nın Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki tutumuna da değinerek, "Güney Afrika, bu savaşın ancak müzakereler yoluyla sona ereceğine kesinlikle inanıyor." diye konuştu.

AA / Murat Özgür Güvendik - Politika

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Güney Afrika, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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