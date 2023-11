Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarını kabul etmediğini belirtti

ÇANAKKALE'nin Gökçeada Belediyesi'ne 10 ay önce 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonda tutuklanıp görevden uzaklaştırılan ve daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen Belediye Başkanı Ünal Çetin, görülen davanın ilk duruşmasında suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini belirtip, Yargılanmak istiyorum dedi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak'ta Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu düzenledi. Operasyonda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, imar müdürü S.D., kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B., eski Gökçeada İYİ Parti İlçe Başkanı H. E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası 3 Şubat'ta mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, İmar Müdürü S.D., eski İYİ Parti İlçe Başkanı H.E. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rüşvet almakla suçlanan Ünal Çetin, soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca 4 Şubat'ta görevinden tedbiren uzaklaştırıldı. Çetin'in 20 Temmuz'da tutukluğunu değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, tahliyesine karar verdi. Çanakkale Cezaevi'nde tutuklu bulunan Çetin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili iddianame hazırlanarak dava açıldı. İddianamede; MASAK'a gönderilen ihbar mektubu, MASAK mali analiz raporları, alınan beyanlar ve toplanan deliller ışığında savcı, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in; K.Ç., S.Y., L.Y., ve M.V.Ç.'den rüşvet talep ettiğini ancak kabul edilmediğini belirtti. Şüpheliler S.A., M.M., E.B. ve B.B.'den rüşvet talep edildiği, şüphelilerin de bu rüşveti verdiğinin altı çizildi. Gökçeada Belediyesi Fen işleri Müdürü S.D.'nin; L.Y., S.Y., S.A. ve M.M'.ye yapılan rüşvet teklifinde Ünal Çetin ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği de iddianamede yer aldı. Şüphelilerden H.E.'nin; S.A. ve M.M.'den alınan rüşvet konusunda Çetin ve S.D.'yle birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğinin altı çizildi. Şüpheli R.G.'nin, K.C.'ye teklif edilen rüşvet suçuna aracılık ettiği belirtildi. Savcı, Ünal Çetin, Gökçeada İYİ Parti eski İlçe Başkanı H.E., müteahhit R.G. ve İmar Müdürü S.D. hakkında 'rüşvet alma' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istedi. B.B., E.B., M.M. ve S.A. hakkında ise 'rüşvet verme' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu.

DAVANIN İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Belediye Başkanı Ünal Çetin'inde aralarında bulunduğu 8 şüphelinin yargılandığı davada ilk duruşma Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görüldü. Tutuksuz yargılanan sanıklardan Ünal Çetin, Gökçeada İYİ Parti eski İlçe Başkanı H.E., müteahhit R.G. ve İmar Müdürü S.D., B.B., E.B. duruşmada hazır bulundu. Tanık Kenan Çeber ise başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu için duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

'CİDDİ BİR MAĞDURİYET YAŞADIM'

Sanık Ünal Çetin, duruşmadaki ilk savunmasında, Kamu görevlisiyim. Öncesinde de 21 yıllık öğretmenlik hayatım vardı. Yaklaşık 6 ay süre içerisinde de ciddi bir mağduriyet yaşadım. Gökçeada Belediye Başkanı olduğum süre içerisinde kamunun bana verdiği yetki ve yasalar çerçevesinde görevimi yerine getirdim. Bu konularla alakalı şahsıma yönelik suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum ve yargılanmak istiyorum. Bu yargılanma süresi içerisinde sizin müsaade ettiğiniz ölçülerde her konuyu en ince ayrıntısına kadar anlatmak üzere huzurunuzdayım. Hiçbir şekilde böyle bir rüşvet talebim söz konusu olmadı. En ince ayrıntısına kadar benden istenen belgeleri mahkemenize ileterek bu süreci yaşamak istiyorum. Dolayısıyla iddianameye ait sormak istediğiniz her soruyu cevaplamaya hazırım dedi. Duruşmaya katılan diğer tutuksuz sanıklar S.D., E.B., B.B., R.G., H.E. de haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini dile getirdi.

Tanık Kenan Çeber ise ifadesinde, dosya kapsamında herhangi bir suçu bulunmadığını, tarlasını arsa vasfına dönüştürmek istediği sırada aracıların istediği 100 bin liralık tutarın Belediye Başkanı Ünal Çetin'in istediği şeklinde algılandığını anlattı.

Sanıkların ve tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların yurt dışı ve adli kontrol şartlarını kaldırarak, mahkemedeki eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 22 Mart'a erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber-Kamera Cemhan ŞEN ÇANAKKALE, (DHA)