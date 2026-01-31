Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi bağımlılıkla, uyuşturucuyla, kötü alışkanlıklarla, içki ve kumarla mücadele. Bunun en önemli ilacı da spor, gençleri spora yönlendirmek." dedi.

Bak, parti binasında düzenlenen AK Parti Iğdır İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Aralık, Karakoyun ve Tuzluca ilçe başkanlarıyla görüşerek taleplerini aldıklarını söyledi.

Iğdır'daki yurtlarda yatak kapasitesini 6 bine yükselttiklerini ifade eden Bak, "Yine bakıyoruz üniversitenin kapasitesine göre ihtiyaç olursa tekrar bir ilave yurt projesi üzerinde de çalışıyoruz. Dolayısıyla biz de Milletvekili Cantürk Alagöz Bey'in o sıcak yaklaşımı, diyaloğu, sayın Cumhurbaşkanımızın özel ilgisi Iğdır'a yatırımların gelmesi noktasında önemli bir adım." dedi.

"Hep beraber vatanımızı çok seviyoruz"

Sporun önemine değinen Bakan Bak, şunları kaydetti:

"Bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi bağımlılıkla, uyuşturucuyla, kötü alışkanlıklarla, içki ve kumarla mücadele. Bunun en önemli ilacı da spor, gençleri spora yönlendirmek. İl başkanımız, 'Iğdır spor, Iğdır için bir şans, gençler için bir şans, bir yol haritası, bir başlangıç, bir hedef' dedi. Dolayısıyla Cantürk Bey'in ortaya koyduğu bu özveri, sizlerin desteğiyle beraber güzel bir sinerjiye dönüşmüş, bir enerjiye dönüşmüş, biz de buna şahit olduk, bugün bu nedenle buradayız. Cumhurbaşkanımız da gerçekten buraya özel önem veriyor. Tabii amatör spor grupları ile ilgili başkanımız ifade etti talepleri var, onları da değerlendireceğiz inşallah. Hep beraber vatanımızı çok seviyoruz, bayrağımızı çok seviyoruz, ülkemizi çok seviyoruz ve sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber bu yolda Türkiye Yüzyılı'nda, gençliğin yüzyılında, sporun yüzyılında yürümeye devam edeceğiz."

AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz'ın konuşmasının ardından Bakan Bak, partililerin taleplerini dinledi.

Bakan Bak ve beraberindekiler daha sonra Iğdır Valiliğini ziyaret etti.