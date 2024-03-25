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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Rize'mizde inşallah 18-0 yapacağız

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, " Rize'mizde inşallah 18-0 yapacağız" dedi.

Bir dizi program ve ziyaret için Rize'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın ilk durağı Pazar ilçesi oldu. AK Parti Pazar İlçe Başkanlığında teşkilat üyeleri ile bir araya gelen Bakan Bak, daha sonra esnaf ziyareti yaptı. Muradiye beldesinde ziyaretler gerçekleştiren Bak, ardından Kalkandere Kapalı Spor Salonu'nda gençlerle bir araya geldi. Derepazarı ilçesinde de partililerle bir araya gelen Bak, esnafı ziyaret etti. Bakan Bak, Rize Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programı ile günü sonlandırdı.

"Rize'de sandıkları hep beraber patlatacağız"

İftar programının ardından bir konuşma yapan Bakan Osman Aşkın Bak, seçimlerde Rize'de 18'de sıfır yapacaklarını ifade ederek, "Rize kurulduğu günden beridir birincilikte yarışıyor, destan yazıyor. Bunlara bizzat şahit oldum. 14 Mayıs ve 24 Mayıs'ta gördük ki bu ülkenin üzerinde oyun oynamak isteyenler var. 6'lı masa kurdular. Masanın altına birini sakladılar ama ne oldu? Recep Tayyip Erdoğan onları sandığa gömdü. Onların hiçbiri Mecliste bile değil. Oyun kuranların üzerinde mutlaka birisi var. O da oyun kuranların en büyüğü. O nedenle biz davamız için çalışmaya devam edeceğiz. Rize'mizde inşallah 18-0 yapacağız. Recep Tayyip Erdoğan'a buradan Rize ayakta, Rize hazır, Recep Tayyip Erdoğan sen yürü Rize geliyor dememiz lazım. İstanbul'da çalışıyoruz. İnşallah saatleri 1 Nisan'a kurun, geliyor Murat Kurum diyoruz. İnşallah 1 Nisan'da da tatil yapan değil, bize çalışan adam lazım diyoruz. İnanıyorum ki Rize'de sandıkları hep beraber patlatacağız. 1 Nisan'da zaferi istiyoruz. Rize ayağa kalk. Recep Tayyip Erdoğan'ın kalesi Rize, Kaçkar Dağları gibi ayakta duracağız" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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