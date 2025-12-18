Haberler

Bakan Yardımcısı Eminoğlu: "81 ilin tamamında gençlik ve spor tesislerimiz var"

Bakan Yardımcısı Eminoğlu: '81 ilin tamamında gençlik ve spor tesislerimiz var'
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Muş'ta üniversite öğrencileri ile buluşarak, bakanlık tarafından sunulan ücretsiz imkanlardan faydalanmaları gerektiğini vurguladı. Eminoğlu, gençlerin sosyal ve kültürel projelere katılmalarının önemine dikkat çekti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 81 ilin tamamında tesisleri bulunduğunu belirterek, "Sizlere sunulan tüm imkanlar tamamen ücretsiz. Sosyal, kültürel ve uluslararası projelere mutlaka katılın; bu alanlarda ne kadar aktif olursanız kendinizi o kadar geliştirirsiniz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, ziyaret ve programlara katılmak üzere geldiği Muş'ta bir dizi temaslarda bulunarak üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Muş'taki programı kapsamında ilk olarak Muş Valiliğini ziyaret eden Eminoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından Muş Valisi Avni Çakır ile makamında bir süre görüşen Eminoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı binasına geçerek İl Başkanı Melik Emre ve partililerle buluştu. Eminoğlu, daha sonra üniversitede düzenlenen "Bakan Yardımcımız Öğrencilerle Buluşuyor" programına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda öğrencilere hitap eden Eminoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaklaşık 100 bin çalışanıyla gençlere hizmet verdiğini ifade etti.

Gençlere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Eminoğlu, bakanlık olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını vurgulayarak, öğrencilerin sunulan imkanlardan en iyi şekilde faydalanmaları gerektiğini belirtti. 81 ilin tamamında tesislerin olduğunu ifade eden Eminoğlu, şöyle konuştu:

"Uluslararası hareketlilik projeleri, bu yıl Çanakkale Zaferimizin 110. yıl vesilesiyle 110 bin gencimizi Çanakkale'mize götürdük. 30'a yakın farklı ülkede değişim programları gerçekleştirdik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın faaliyetleri başta olmak üzere bütün sunulan bu imkanlar ücretsiz olduğunun altını çizerek ifade etmek istiyorum. Siz değerli kardeşlerimizin, öğrenci arkadaşlarımızın bunlardan sonuna kadar istifade etmesi gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her daim arkadaşlar yanınızdayız. Türkiye yüzyılı diyoruz ama baktığımızda bu coğrafyaya Osmanlı'yla, Selçuklu'yla işte nişaneleri hep burada. Malazgirt'te, Ahlat'ta 1000 yıldır bu kadim topraklarda varlığını sürdüren bir medeniyetin devamıyız. O yüzden sorumluluk ve tarih bilincimizin yüksek olması gerekiyor. Geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir nesil olarak biz sizlere sonuna kadar güveniyoruz."

Suriye, Filistin ve Ukrayna'da yaşananlara şahitlik ettiklerini ifade eden Eminoğlu, "Bütün bu coğrafyaya baktığımızda coğrafyamız kolay bir coğrafya değil. Zor bir coğrafyadayız ama bunun gereklerini yerine de getirmek zorundayız. Çünkü bizden bir beklenti var. Türkiye Türkiye'den büyüktür düsturuyla bu coğrafyada 1000 yıldır nasıl beklenti varsa bu beklentiyi karşı sürecek olan da işte siz değerli genç arkadaşlarımızsınız. Geleceğe bu vizyonla bakmamız gerekiyor. Milli Teknoloji Hamlesi olmak üzere birçok alanda, Türkiye artık eski Türkiye değil. Bugün geldiğimiz noktada tabi ki depremler yaşandı, kovid oldu. Bütün dünyada bir ekonomik kırılganlık var. Bunların hepsini kabul ediyoruz ama baktığımız zaman 20 yıl önceyle bugünün Türkiye'si bambaşka bir Türkiye. Başta Milli Teknoloji yerli ve Milli Sanayi olmak üzere birçok alanda devrim niteliğinde çalışmalar yapıldı. İletişim ve ilişki çağındayız. Ne kadar sosyalleşirsek, ne kadar bu üniversite toplulukları projelerine katılırsak, sosyal faaliyetlere katılırsak, derneklerin, vakıfların çalışmalarına katılırsak o kadar kendimizi geliştirmiş oluruz" dedi.

Konuşmaların ardından Eminoğlu, üniversite öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi.

Programa, Muş Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kılıç, akademisyen ve öğrenciler katıldı. - MUŞ

