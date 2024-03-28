Gençlerden Cumhurbaşkanı'na 'Yanındayız' mesajı

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir zaman kala gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Bir web sitesi vasıtasıyla yapay zeka kullanarak Erdoğan ile fotoğraflarını paylaşan gençler, #yanındayız hashtagi ile sosyal medyada gündem oldu.

"Yanindayiz.ai" isimli bir web sitesinde, ziyaretçilerin fotoğraflarını siteye yüklemesi istendi. Yapay zeka, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ziyaretçilerin fotoğraflarını gerçekçi bir şekilde birleştirerek kişilere unutulmaz bir hatıra bıraktı.

"YANINDAYIZ" MESAJIYLA AKIM BAŞLATTILAR

http://yanindayiz.ai sitesine giren kullanıcılar fotoğraflarını kaydedip sosyal medya hesaplarında #yanındayız hashtagi ile paylaştı ve hashtag Türkiye gündeme girdi.