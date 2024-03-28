Üye Girişi
Haberler

Gençlerden Cumhurbaşkanı'na "Yanındayız" mesajı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir zaman kala gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Bir web sitesi vasıtasıyla yapay zeka kullanarak Erdoğan ile fotoğraflarını paylaşan gençler, #yanındayız hashtagi ile sosyal medyada gündem oldu.

"Yanindayiz.ai" isimli bir web sitesinde, ziyaretçilerin fotoğraflarını siteye yüklemesi istendi. Yapay zeka, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ziyaretçilerin fotoğraflarını gerçekçi bir şekilde birleştirerek kişilere unutulmaz bir hatıra bıraktı.

Gençlerden Cumhurbaşkanı'na 'Yanındayız' mesajı

"YANINDAYIZ" MESAJIYLA AKIM BAŞLATTILAR

http://yanindayiz.ai sitesine giren kullanıcılar fotoğraflarını kaydedip sosyal medya hesaplarında #yanındayız hashtagi ile paylaştı ve hashtag Türkiye gündeme girdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Medya Teknoloji Politika Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Besni adayı Ömer Yeter kimdir? 2024 DEVA Partisi Adıyaman Besni belediye başkan adayı kim oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Mart Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Evde teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı farz mı? Teravih namazı evde kılınır mı? 28 Mart İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Mart Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Testo Taylan kimdir, gerçek adı ne? Testo Taylan kaç yaşında, nereli, boyu, kilosu kaç? 28 Mart 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi oyuncuları kimler? 28 Mart Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Rüyada otobüs görmek ne anlama geliyor? Rüyada otobüs kazası görmek, Rüyada beyaz, renkli, kırmızı otobüs görmek nedir? Yaşar Kemal kimdir? Yaşar Kemal kaç yaşında öldü ve nereli? Yaşar Kemal'in hayatı ve biyografisi! 28 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title