Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, partisinin Giresun 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Giresun 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Giresun 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Programları kapsamında kente gelen Davutoğlu, Bulancak ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla görüştü, partisinin ilçe teşkilatı binasının açılış programına iştirak etti. Davutoğlu, FİSKOBİRLİK Genel Müdürlüğüne ziyarette bulunarak, Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Daha sonra partisinin restoranda düzenlenen Giresun 1. Olağan Genel Kurulu'na katılan Davutoğlu, müdahale alımlarında FİSKOBİRLİK'in olması gerektiğini belirterek, "Eğer müdahale alımları yapılacaksa fındıkta FİSKOBİRLİK ve üretici devrede olmalı. TMO yetmez. Eğer bir kolaylık göstereceklerse fındık üreticilerinin ve FİSKOBİRLİK'in faizlerinde, kredilerinde kolaylık göstersinler." dedi. Davutoğlu, Fatih ve İnönü caddelerindeki esnaf ziyaretinin ardından kara yoluyla Ordu-Giresun Havalimanı'na hareket etti. AA / Atakan Çıtlak - Politika Gelecek Partisi Bulancak Giresun Politika Haberler

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