Haberler

Gazipaşa Yat Limanı'nın Açılışı Gerçekleştirildi

Gazipaşa Yat Limanı'nın Açılışı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yeni yapılan yat limanını açtı. Limanın, bölge ekonomisine katkı sağlaması ve kış aylarında yat turizmini canlandırması hedefleniyor.

GAZİPAŞA YAT LİMANININ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'daki programı kapsamında Gazipaşa ilçesindeki yat limanının açılışını gerçekleştirdi. Limanda çiçeklerle karşılanan Bakan Uraloğlu, katılımcılarla tokalaşıp tören alanına geçti. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, açılışta yaptığı konuşmada, "Gazipaşa'mız, antik kentleri, Güney Kalesi ve Yalan Dünya Mağarası gibi kültürel ve doğa harikası eşsiz güzellikleriyle, yerli ve yabancı misafirlerimiz için unutulmaz bir deneyim sunarken, Gazipaşa Yat Limanı ile de kentimizi uluslararası yat turizminin merkezi yapma yolunda önemli bir adım daha atıyoruz. Gazipaşa Yat Limanı, 208 yat bağlama kapasitesiyle yalnızca bir marina değil, aynı zamanda turizm, ticaret ve sosyal yaşamın merkezi olacak bir yaşam alanıdır. Akdeniz'imizin incisi Gazipaşa'mızı uluslararası yat turizminin stratejik bir üssü haline getirme yolunda attığımız bu güçlü adım, bölgemizin ekonomik kalkınmasına, istihdamına ve küresel rekabet gücüne kalıcı katkı sağlayacaktır" dedi.

Limanın kapasitesi hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Proje kapsamında 600 metre ana mendirek, 193 metre tali mendirek, 676 metre rıhtım, 320 metre yüzer iskele, 3 bin 863 metrekare üstyapı, mekanik- elektrik altyapılar, drenaj, arıtma, peyzaj ve yangın hatlarıyla Gazipaşa'ya yaraşır modern, güvenli ve sürdürülebilir bir yat limanı inşa ettik. Bu limanımız, yat turizmini 12 aya yayarak bölgeye kış aylarında da canlılık getirecek; bakım, konaklama ve kışlama hizmetleriyle yat sahiplerine eşsiz bir deneyim sunacak. Yat kulübü etkinlikleri, restoranlar, sosyal alanlar ve fuarlarla günübirlik ziyaretçileri, turistleri ve tekne meraklılarını Gazipaşa'ya çekecek. Ayrıca yabancı bayraklı teknelerin uzun süreli konaklamalarıyla da ülke ekonomimize doğrudan döviz girdisi sağlanacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan faciada kilit isim kaçmaya çalışırken yakalandı
Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi

Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de tarihi kriz başladı
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Anne ve baba, avukat kızlarını taksi durağına kilitledi

Bir garip olay! Avukat kadını taksi durağına kilitlediler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ianis Hagi'den Trabzonspor'a inanılmaz gol

Süper Lig'de inanılmaz gol
Kanserle mücadele eden Irmak Ünal saçlarını kazıttığı anları yayınladı

Kanserle mücadele eden güzel oyuncu saçlarını kazıttı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Victor Osimhen'le alay ettiler! Kritik maç öncesi gerilim tırmandı

Osimhen'le alay ettiler! Kritik maç öncesi ortalık karıştı
Ianis Hagi'den Trabzonspor'a inanılmaz gol

Süper Lig'de inanılmaz gol
Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu acı haberi duyurdu: Cenaze ayrıntıları paylaşıldı
İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti

İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk denemesinde 150 gram elde etti
16'da 16 yapmışlardı! Bayern Münih bu sezon ilk kez takıldı

16'da 16 yapmışlardı! Bu sezon ilk kez bir maçta takıldılar
18 milyonluk lüks araçla ölümden dönen iş insanına markadan büyük şok

18 milyonluk lüks araçla ölümden dönen iş insanına markadan büyük şok
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Fenomen 'İnersen çıkamazsın' denilen 90 metrelik çukura girdi! Aşağıda gördükleri korkunç

Fenomen "İnersen çıkamazsın" denilen 90 metrelik çukura girdi
BBP lideri Destici'den 16 bin lira maaş alan emeklileri mest edecek öneri

İttifak ortağından 16 bin lira maaş alan emeklileri mest edecek öneri
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.