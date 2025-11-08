Gazipaşa Yat Limanı'nın Açılışı Gerçekleştirildi

GAZİPAŞA YAT LİMANININ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'daki programı kapsamında Gazipaşa ilçesindeki yat limanının açılışını gerçekleştirdi. Limanda çiçeklerle karşılanan Bakan Uraloğlu, katılımcılarla tokalaşıp tören alanına geçti. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, açılışta yaptığı konuşmada, "Gazipaşa'mız, antik kentleri, Güney Kalesi ve Yalan Dünya Mağarası gibi kültürel ve doğa harikası eşsiz güzellikleriyle, yerli ve yabancı misafirlerimiz için unutulmaz bir deneyim sunarken, Gazipaşa Yat Limanı ile de kentimizi uluslararası yat turizminin merkezi yapma yolunda önemli bir adım daha atıyoruz. Gazipaşa Yat Limanı, 208 yat bağlama kapasitesiyle yalnızca bir marina değil, aynı zamanda turizm, ticaret ve sosyal yaşamın merkezi olacak bir yaşam alanıdır. Akdeniz'imizin incisi Gazipaşa'mızı uluslararası yat turizminin stratejik bir üssü haline getirme yolunda attığımız bu güçlü adım, bölgemizin ekonomik kalkınmasına, istihdamına ve küresel rekabet gücüne kalıcı katkı sağlayacaktır" dedi.

Limanın kapasitesi hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Proje kapsamında 600 metre ana mendirek, 193 metre tali mendirek, 676 metre rıhtım, 320 metre yüzer iskele, 3 bin 863 metrekare üstyapı, mekanik- elektrik altyapılar, drenaj, arıtma, peyzaj ve yangın hatlarıyla Gazipaşa'ya yaraşır modern, güvenli ve sürdürülebilir bir yat limanı inşa ettik. Bu limanımız, yat turizmini 12 aya yayarak bölgeye kış aylarında da canlılık getirecek; bakım, konaklama ve kışlama hizmetleriyle yat sahiplerine eşsiz bir deneyim sunacak. Yat kulübü etkinlikleri, restoranlar, sosyal alanlar ve fuarlarla günübirlik ziyaretçileri, turistleri ve tekne meraklılarını Gazipaşa'ya çekecek. Ayrıca yabancı bayraklı teknelerin uzun süreli konaklamalarıyla da ülke ekonomimize doğrudan döviz girdisi sağlanacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),