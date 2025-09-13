G7 Maliye Bakanları, Rusya'ya Karşı Ekonomik Tedbirleri Görüştü

Haberler

Güncelleme:
G7 Maliye Bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdirmek için ek ekonomik önlemleri tartışmak üzere toplandı. Rusya'nın saldırgan tutumu ve ateşkesi reddetmesi, toplantının ana sebepleri arasında yer aldı.

G7 Maliye Bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdirmesi için baskıları artırmaya yönelik ilave tedbirleri tartışmak üzere bir araya geldi.

Kanada Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da son zamanlarda gerçekleştirdiği saldırılar ve 10 Eylül'de Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesi gibi giderek agresifleşen tutumu ve ateşkesi kabul etmemesinin, söz konusu G7 Maliye Bakanları toplantısının düzenlenmesine neden olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Kanada, G7 Başkanlığı kapsamında, Rusya üzerindeki baskıyı artırmak ve Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğini ve toparlanmasını desteklemek için G7 müttefikleriyle yakın iş birliği içinde çalışmaya kararlıdır" denildi.

G7'nin Rusya'nın 'savaş makinesi'ni durdurmaya kararlı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "G7, Rusya'nın savaşını finanse etme kabiliyetini zayıflatmak için ekonomik önlemlerin daha da güçlendirilmesini görüşmek üzere bir araya geldi. G7 Bakanları, Ukrayna'nın savunmasını finanse etmek için dondurulmuş Rus devlet varlıklarının daha fazla kullanılmasına yönelik görüşmeleri hızlandırmaya ve Ukrayna'ya mali desteği daha da artırmaya olanak sağlayacak diğer mekanizmaları araştırmaya karar verdiler. Bu karar, Ukrayna'nın toparlanmasını desteklemek ve Rusya'nın savaş çabalarını finanse eden veya destekleyen hiçbir ülke, kuruluş veya aktörün Ukrayna'nın yeniden inşasından yararlanmamasını sağlamak da dahil olmak üzere, bu yılın başlarında verdikleri taahhütlere dayanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kanada, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin Rus ham petrolünün fiyat tavanını varil başına 60 dolardan 47,60 dolara düşürmek için attığı son adımları daha da geliştiren G7 Bakanları'nın, Rusya'nın savaş çabalarına olanak sağlayanlara yönelik gümrük vergileri gibi ilave yaptırımlar ve ticaret önlemleri de dahil olmak üzere, Rusya üzerindeki baskıyı artırmak için alınabilecek çok çeşitli ekonomik önlemleri de görüştüğü bildirildi.

