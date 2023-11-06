FUEN Türk Azınlıkları Toplulukları Çalışma Grubu 9. Toplantısı Batı Trakya'da Gerçekleştirildi

Avrupa Halkları Federal Birliğinin (FUEN) Türk Azınlıkları Toplulukları Çalışma Grubu (TAG) 9. Toplantısı, Batı Trakya'da gerçekleştirildi.

Batı Trakya Türk toplumunu FUEN'de temsil eden Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneğinin (BTAYTD) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Türk azınlık kurum ve kuruluşlarının sorunları ele alındı.

Katılımcılar, temsil ettikleri kurum ve kuruluşların son bir yıldaki önemli gelişmeleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, müftülük, eğitim ve isimlerinde Türk kelimesi kullanıldığı için Yunan devleti tarafından kapatılan dernekler gibi kronikleşmiş sorunlar görüşüldü.

TAG heyeti, ayrıca Batı Trakya Türk toplumunun kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti.

Toplantıya ev sahibi Batı Trakya Türklerinin yanı sıra Kosova ve Bulgaristan'da yaşayan Türkler, Rusya'dan Ahıska Türkleri, Ukrayna ve Moldova'dan Gagauz Türkleri, Ukrayna'dan Kırım Tatarları ve Romanya'da yaşayan Tatarların temsilcileri katıldı.

FUEN çatısı altında 2013 yılında kurulan TAG bünyesinde, Kafkasya'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türk azınlık ve topluluklarını temsil eden 12 üye kuruluş bulunuyor.

Sekreteryasını ABTTF'nin yürüttüğü FUEN TAG, 2014 yılında ilk yıllık toplantısını Ankara'da yapmıştı.