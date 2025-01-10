Fuat Oktay, Anadolu Ajansı’nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Oktay, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken" ve "Halk, bayrak, özgürlük" karelerini tercih eden Oktay, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Alper Tüydeş'in "Otlar arasında" ve "Saklı" başlıklı karelerine oy verdi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin", Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş", Barış Seçkin'in "Dış işleri" ve Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" fotoğraflarını oylayan Oktay, "Spor"da tercihini Adem Kutucu'nun "Ata sporu", Samır Jordamovıc'in "Gece atlayışı" ile Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" karelerinden yana kullandı.

Oktay, oylama sırasında Filistin ile ilgili fotoğraflar için, "Cinayet ve zulümden bahsediyoruz. İnsanlık tarihine kara leke olarak geçti. Biz, millet olarak tarihin doğru tarafında kalmanın verdiği rahatlıkla torunlarımıza bir mesaj bırakmış olduk. İnşallah bir gün Filistin de bağımsızlığını kazanır ve kendi devletini oluşturur. Suriye'de yaşanılanları gelecekte Gazze'de de yaşarız." değerlendirmesinde bulundu.

"AA, gerçekleri, algılar değil gerçekler üzerinden yansıtıyor"

Anadolu Ajansının fotoğraflarının 2024'ü bir bütün olarak özetleyen kareler olduğunu belirten Oktay, şunları kaydetti:

"Gerçeklerden ziyade, algıların hüküm sürdüğü, algılardan yola çıkılan ve ona göre karar verilen bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla algıların oluşturulmasında medyanın ve haber ajanslarının rolü son derece önemli. Ne yazık ki dünyaya baktığımızda bugün Gazze'nin özellikle Batı'da bir karşılık bulmaması, 50 binin üzerinde insanın öldürülmesi, çocukların yok edilmesinin arkasındaki ana sebep, medyanın tarafsız olmaması, taraflı bir şekilde gerçekleri değil algıları yansıtıyor olması. Batı'ya baktığımızda, sokaktaki vatandaşın gerçekleri göremeyeceği bir süzgeçten geçirilerek verilen haberleri görüyorsunuz. AA, burada devreye giriyor. Türkiye, bölge ve dünyadaki gerçekleri, kendisine göre bir süzgeç koymadan, dünyaya bütün gerçekliğiyle, algılar üzerinden değil gerçekler üzerinden yansıtıyor."

Suriye'de de yaşananlara dikkati çeken Oktay, "Dünyanın her yerinde yaşanan olaylarda Türkiye'nin yaklaşımı bellidir. Hakkaniyet ölçüsünde hareket eder. AA da bu hakkaniyet ölçüsünde hareket etmenin, gerçekliği dünyaya yansıtmanın en güzel öncülerinden olmuştur." dedi.

"UEFA'ya mesajımız olsun"

Oktay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tüm gazetecilerin gününü kutlayarak, "İşiniz zor. Çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor tüm dünya. Böyle sıkıntılı bir dönemde habercilik yapmak, haberciliğin hangi aşamasında olursanız olun her biri ayrı bir fedakarlık istiyor. Sahadan bu bilgileri sağlıklı bir şekilde hayatınızı riske atarak ilettiğiniz için yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Merih Demiral'ın attığı gol sonrası bozkurt işareti yaparak sevincini paylaştığı "Gol sevinci" başlıklı fotoğrafı seçerken, "Burada bu cezayı verdiler ama bundan sonra çok daha farklı hareketler yapıldı. Ama hiçbir ceza vermedi ne UEFA ne başkası. Merih Demiral'ın fotoğrafı da UEFA'ya mesajımız olsun." diye konuştu.