Fransa Cumhurbaşkanı Macron Grönland'ı Ziyaret Edecek
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 Haziran'da Grönland'ı ziyaret ederek, burada Grönland ve Danimarka Başbakanlarıyla Kuzey Atlantik ve Arktik güvenliği, iklim değişikliği ve enerji dönüşümü konularını ele alacak.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 15 Haziran'da Grönland'ı ziyaret edeceği duyuruldu.
Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 15 Haziran'da Grönland'ı ziyaret edeceği belirtildi. Macron'un ziyareti çerçevesinde Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile görüşeceği aktarıldı. liderler arasındaki görüşmelerde Kuzey Atlantik ve Arktik güvenliği, iklim değişikliği, enerji dönüşümü ve kritik mineraller konularının ele alınacağı ifade edildi. - PARİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika