Fransa Başbakanı Bayrou, Bütçe Açığı için Güvenoyu İsteyecek

Fransa Başbakanı Francois Bayrou, bütçe açığını kapatmak üzere hükümetinin hazırladığı ekonomi planları tartışılmadan önce 8 Eylül'de parlamentodan güvenoyu isteyeceğini açıkladı. Muhalefet partileri, hükümete güvenoyu vermeyecekleri yönünde açıklamalarda bulundu.

Fransa Başbakanı Francois Bayrou, geçen yıl gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 5,8'ine ulaşan AB'nin resmi sınırı olan yüzde 3'ün neredeyse iki katına çıkan bütçe açığını kontrol altına almaya çalışıyor. Bayrou, bütçe açığını kapatmak üzere hükümetinin hazırladığı ve tepkilere neden olan ekonomi planları tartışılmadan önce 8 Eylül'de parlamentodan güvenoyu isteyeceğini açıkladı. Güven oylamasını kaybetmesi halinde Bayrou'nun azınlık hükümeti düşecek.

Bayrou, düzenlediği basın toplantısında, "Üstesinden gelmemiz gereken acil bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Aksi takdirde bir geleceğimiz yok. Ülkemiz tehlike altında" dedi.

Bayrou, "Cumhurbaşkanı'ndan 8 Eylül Pazartesi günü Parlamento'nun olağanüstü oturumla toplanmasını talep ettim ve kendisi bunu kabul etti" ifadelerini kullanarak, güven oylamasının milletvekillerinin tehlikenin ciddiyetinin farkında olup olmadıklarını ve bunu düzeltmek için çaba gösterip göstermeyeceğini ortaya çıkaracağını belirtti.

Bayrou hükümeti, iki resmi tatili kaldırmayı, 2026 yılında sosyal yardım harcamalarını ve vergi dilimlerini enflasyona göre ayarlamadan 2025 seviyelerinde kalmasını önermişti.

"Boyun Eğmeyen Fransa Partisi milletvekilleri hükümetin düşmesi yönünde oy verecek"

Fransa'da 8 Eylül'de yapılacak güvenoyu oylaması öncesinde muhalefet partileri tavırlarını netleştirdi. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi, hükümetin düşürülmesi yönünde oy kullanacağını açıkladı. LFI Koordinatörü Manuel Bompard, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Artık herkes köşeye sıkışmış durumda ve açık bir şekilde tavrını ortaya koymalı. 8 Eylül'de Boyun Eğmeyen Fransa Partisi milletvekilleri hükümetin düşmesi yönünde oy verecek" ifadelerini kullandı.

"8 Eylül'de bu hükümeti düşürmek gerekecek"

Fransa Komünist Partisi (PCF) de hükümetin düşürülmesi yönünde oy kullanacağını açıkladı. PCF Sözcüsü Leon Deffontaines, "8 Eylül'de bu hükümeti düşürmek gerekecek" dedi.

"Bu hükümetin sonu geldi"

Parlamentoda 123 milletvekiliyle temsil edilen Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN), hükümete güvenoyu vermeyeceğini bildirdi. Parti lideri Jordan Bardella, "Fransızlara acı çektiren bir hükümete asla güvenoyu vermeyiz. Bu hükümetin sonu geldi. Vatandaşlarımız bir değişim ve sandığa dönüş bekliyor. Biz buna hazırız" sözleriyle muhalefetin kararlılığını dile getirdi.

Cumhuriyetçi Parti'nin (LR) eski Genel Başkanı Eric Ciotti de, Bayrou hükümetine güvenoyu verilmemesi yönünde açıklama yaptı.

Fransa'da 10 Eylül'de geniş çaplı protesto düzenlenecek

Güven oylaması, sol partiler ile bazı sendikalar tarafından 10 Eylül'de yapılacak olan protesto öncesinde gerçekleşecek. Fransa'da 10 Eylül'de yapılacak genel protesto, 2018 yılında akaryakıt zamları ve hayat pahalılığı nedeniyle patlak veren Sarı Yelekliler protestolarına benzetiliyor. - PARİS