Foça'da sahillerin özel işletmelere açılmasına havlulu eylem

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde toplanan Foça'nın Sesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu üyeleri, kıyı işgalleri ve sahillerin özel işletmelere açılmasını havlulu eylemle protesto etti.

"Havlunu al gel" sloganı ile saat 14.00'de toplanan Foça'nın Sesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu üyeleri, yeni Foça Belediyesi ek binasının önünden başlayarak halk plajına doğru yürüdü. Platform kurucusu Deniz Gezginci yaptığı açıklamada, "Biz aydınların ya da aydın geçinenlerin bu dünyada sadece nefes alıp vermek için gelmediğine, yaşadığımız çevreye bir katkımız olması gerektiğine inanıyorum ve yaşadığım her yerde bu uğurda farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Tarlada emeği olmayanın harmanda sözü olmazmış atasözünü hatırlatarak buraya gelip örgütlü mücadelemize destek olmanızın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Haklarımızın ihlal edildiğini düşündüğümüz yerlere havlularımızı serip oturacağız" dedi.

Grup sözcüsü Yıldız Tüm ise, "Sahiller bizlere sunduğu cömert bir hediyedir ve herkesin eşit şekilde paylaşması gereken bir kaynaktır. Ne yazık ki Türkiye'nin birçok sahil şeridinde olduğu gibi Foça'da da sahilden yararlanma hakkımıza tecavüz ediliyor. Kıyıları halka terk etme talebimizi dile getiriyoruz" dedi.

Eyleme katılan Serdar Özcan, "Kıyıların bütün vatandaşların olduğunu devlette biliyor, belediye de biliyor. Ama belediye de bildiği halde kıyılar hala peşkeş çekiliyor. Ben A partisi, B partisi olarak söylemiyorum bunu. Ben normal bir vatandaşım. Normal bir vatandaş olarak hakkımı arıyorum" dedi.

Eylem olaysız bir şekilde grup üyelerinin dağılması ile sona erdi.