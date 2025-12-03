TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Finlandiya Parlamentosu heyetiyle görüştü

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Finlandiya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Heikki Autto ve beraberindeki heyetle görüştü.

Akar, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Finlandiya'nın NATO üyeliğine alınmasıyla iki ülke ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini belirterek, mevcut işbirliği ve ilişkileri geliştireceklerini söyledi.

İki ülke ilişkilerinin tarihinde son derece başarılı ve yapıcı bir iletişim olduğunu dile getiren Akar, gelecek dönemde yatırım, ekonomi, savunma sanayisi ve terörle mücadele alanlarında beraber çalışabileceklerini söyledi.

Akar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un gelecek günlerde Finlandiya'ya bir ziyaretinin olacağını söyleyerek, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandıracağına inandığını ifade etti.

Finlandiya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Autto ise ilk önce Anıtkabir'i ziyaret etme fırsatı bulduklarını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını ilettiklerini belirterek, modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk'e Finlandiya'da çok büyük önem verildiğini dile getirdi.

İki ülkenin ilişkilerinin tarihinin 100 yıl önceye dayandığını anlatan Autto, "Ama bunun ötesindeki dostluğumuz, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği ile birlikte daha da güçlenecek diye düşünüyoruz. Hatta Türkiye'nin NATO üyeliğimiz döneminde verdiği desteğe minnettarız. Türkiye'de parlamentoda Finlandiya NATO üyeliğinin onaylanması oy birliğiyle alınan bir karardı. Oysa bizim Finlandiya'da kendi parlamentomuzda 188 olumlu oya karşı 8 tane ret oy vardı. Türkiye'de bizim üyeliğimizi, bizden daha olumlu karşılamıştınız." ifadelerini kullandı.

Autto, NATO'nun Avrupa kısmının en güçlü ülkesinin Türkiye olduğunu vurgulayarak, böyle bir dönemde Finlandiya ve Türkiye'nin savunma sanayisi alanında ortaklığının kıymetli olduğunu ifade etti.

"Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı emperyal istilanın Avrupa güvenliği mimarisini tehdit ettiğini ve barışın tehdit altında olduğunu" söyleyen Autto, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Finlandiya'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonucu çıkan savaşın, aslında Ukrayna'ya karşı olan bir savaş olduğu kanaatinde değiliz. Rusya'nın Sovyetler Birliği etki alanını genişletme amacı güttüğünü düşünüyoruz ve bu da günün sonunda Rusya'yı Türkiye sınırlarına getirecektir. Finlandiya ve Türkiye'nin çok benzer bir kader paylaştığı kanaatindeyiz. Dolayısıyla Ukrayna'nın Rusya'ya karşı destek bulmasında birlikte hareket etmek gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Ukraynalılar Rusları durduramazsa Rusları daha sonra durdurmak mümkün olmayacaktır. NATO'nun 5. maddesi bizi mutlaka koruyacaktır diye düşünüyoruz. Dolayısıyla Rusya'nın doğrudan bir saldırısına uğrayacağımızı düşünmüyoruz ancak Rusya'nın bizlere karşı yapacağı saldırıların siber saldırılar olacağı düşünülmekte."