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Fatih Erbakan Yozgat'ta Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat'ta düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Erbakan, Milli Görüş'ün temsilcisinin Yeniden Refah Partisi olduğunu vurgulayarak, geçmişteki bolluk ve bereket dönemini hatırlattı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat'ta düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Erbakan, kurtuluşun Milli Görüş'te olduğunu belirterek, Milli Görüş'ün temsilcisinin ise Yeniden Refah Partisi olduğunu söyledi.

Erbakan, "Neden kurtuluş Milli Görüş'te? 1996-1997'de Erbakan Hoca'mızın başbakanlığı dönemindeki bolluk ve bereket dönemini bu millet hatırlıyor. İşçiye, memura, emekliye verilen maaş zamlarını, çiftçiye, köylüye verilen taban fiyat artışlarını bu millet çok iyi hatırlıyor." dedi.

O dönem ekonominin çarklarının dönmeye başladığını anımsatan Erbakan, "Erbakan Hoca, Bağ-Kur emeklisine yüzde 320 maaş zammı yaptı. Dünyada başka hiçbir ülkede 11 ay gibi bir sürede dar gelirlinin alım gücünü, refah seviyesini bu oranda arttıran başka hükümet yok. Erbakan Hoca'mızın başbakan olduğu hükümet, dünya şampiyonu bu alanda. Öyleyse yine kurtulmak istiyorsak, yine bolluk ve bereket istiyorsak Milli Görüş'e koşacağız. İşte üye sayımız bunun için artıyor, anketlerde oylarımız bunun için artıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Politika

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