Üye Girişi
Haberler
Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 20 kilometre kaldı

Suriye'de muhalifler Şam'a dayandı

 Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı

Esad rejimi, Türkiye'nin yanı başındaki bölgeyi PKK/YPG'ye bıraktı

 Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var
Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

Bu iki kare 6 ay arayla çekildi

Fatih Erbakan: Suriye için Türkiye siyasi inisiyatif almalı

Fatih Erbakan: Suriye için Türkiye siyasi inisiyatif almalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere yönelik olarak Türkiye'nin siyasi inisiyatif alması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, çalışan ücretleri ve emekli maaşlarına zam yapılırken 'önce millet' anlayışının benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili, "Ankara mutlaka siyasi inisiyatif almalı; Esad, İran ve muhaliflerle beraber bir orta yol bulunmalıdır." dedi.

Erbakan, partisinin genel merkezinde, Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Yeni yılda uygulanacak vergi, harç ve cezalara yönelik yeniden değerleme rakamlarına değinen Erbakan, çalışan ücretleriyle emekli maaşlarına zam yapılırken "önce millet" anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini söyledi. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Erbakan, ücretli kesimin yaşam şartlarını iyileştirecek adımlar atılmasını istedi.

" Suriye'nin toprak bütünlüğü mutlaka korunmalı"

Suriye ve bütün Orta Doğu denklemini derinden etkileyen gelişmeler yaşandığını ifade den Erbakan, şunları söyledi:

"Yaşanan bu olayları İsrail, ABD, PKK ve diğer aktörler de yakından takip ediyor ve ona göre pozisyon alıyor. İşte tam bu noktada Türkiye'nin rolü hayati önem taşıyor. Ankara mutlaka siyasi inisiyatif almalı; Esad, İran ve muhaliflerle beraber bir orta yol bulunmalıdır. Daha fazla kan akmasının ve Suriye'nin bölünmesinin önüne geçilmelidir. Bu hükümet tarafından bütün Suriye halkı kucaklanmalı ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ve üniter yapısı mutlaka korunmalı."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı ve DEM Parti arasında doğrudan irtibat sağlanması gerektiği" yönündeki sözlerinin sorulması üzerine Erbakan, "Biz önceden beri hep söylüyoruz, 40 bin insanın katili olan bir terörist başının serbest bırakılmasına, umut hakkından yararlanmasına, hele hele Meclis'e gelmesine kesinlikle karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Bir çağrı yapacaksa bulunduğu yerden yapsın, silah bırakın diyecekse bulunduğu yerden desin." diye konuştu.

Erbakan, partisine katılan Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdurrezzak Aksak'a rozet taktı.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Politika
img

2025'te kıdem tazminatında büyük değişiklik
img

5 günde yüz binlerce Suriyeli yer değiştirdi
img

Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı? Discord açıldı mı 7-8 Aralık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.