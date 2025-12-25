AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Bursa'da konuştu Açıklaması

Ak Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, birilerinin kendisiyle ilgili dedikodu ve iftira kampanları yürüttüğünü belirterek, " Ak Parti'yi kurarken 53 milletvekili arkadaş vardı. Bir ben varım şu anda aktif olarak. Verilen görevi yapan bir siyasetçiyim. Onun için böyle anlamsız dedikodulara da gerek yok." dedi.

Çelik, İTÜ Evi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Çelik, siyasetin, devlet ve millete hizmet alanı olduğunu söyledi.

Yaklaşık 30 sene boyunca çeşitli siyasi görevlerde bulunduğunu belirten Çelik, siyasi yetki ve sorumluluğu olan herkesin gerektiğinde hesap vermeye de hazırlıklı olması gerektiğini anlattı.

Çelik, siyasi hayatı boyunca bireysel ve kurumsal binlerce taleple karşı karşıya geldiğini vurgulayarak, "Birileri benim hizmet anlayışıma yetişemeyince ne yapıyorlar? Aşağıya çekmeye çalışıyorlar ve dedikodu, iftira kampanyalara sığınıyorlar. Bu insanlar yerin altını hiç hesap etmiyorlar mı? Yani nasıl bir mantıktır bu?" diye konuştu.

Çok sayıda asılsız iftira ve dedikoduya maruz kaldığının altını çizen Çelik, partisinin zarar görmemesi adına bugüne kadar sustuğunu ancak artık herkese cevap vereceğini dile getirdi.

Faruk Çelik, kendisiyle alakalı devamlı olarak "yeni ve farklı siyasi görev" dedikoduları çıktığını, bundan rahatsızlık duyduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"AK Parti'yi kurarken 53 milletvekili arkadaş vardı. Bir ben varım şu anda aktif olarak. Verilen görevi yapan bir siyasetçiyim. Onun için böyle anlamsız dedikodulara da gerek yok. 'Aynası iştir kişinin' derler. Ben Bursa'dayken görevimi yaptım. Benden sonraki arkadaşlar da inanıyorum ki görevlerini yapmışlardır. Dedikodular önce Cavit Çağlar ile ortak olduğum yönündeydi. Ben Cavit Bey'in varlık dönemine denk gelmedim, zorluk dönemine denk geldim. 'Zorluğa ortak oldu' diyorlarsa, doğrudur. Adamın zorluğuna ortak olduk. Binlerce işçi çalışıyor. Ne yapacaksınız? Yani yaptığımız ortaklık da belli. Bütün mal varlıklarını Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olarak aldık. Bütün fabrikalarını aldık. Herhangi bir sorunu çözmeye çalışınca 'ortaksınız' deniyor."

"Sayın Bozbey'den benim hayatımda bir talebim olmamıştır"

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl ve iş insanı Faik Çelik'le de "birtakım kirli ilişkileri olduğu" yönünde söylentilerin çıktığını dile getiren Çelik, söylentileri çıkaran kişilerin, bunları kanıtlaması gerektiğini ifade etti.

Çelik, Atış Yapı yöneticileriyle de 2 kez görüştüğünü anlatarak, "Biri Bursa spor'a sponsor olmak istediğini söyledikleri zaman ikincisiyse 'ben çok zor durumdayım, yardımcı ol' imdadı son gece ve biz Bursa milletvekilleriyle beraber ilgili bankayla görüştürdük. 'Arkadaşın durumu bizi ilgilendirmez ama mağdur olacak Bursalılar açısından bu işe ne yapacaksanız yapın' demekten başka bir ilişkimiz olmadı." diye konuştu.

Kendisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile ortaklığı olduğu yönündeki söylentilere de değinen Çelik, "Sayın Bozbey ile Bursa'da en az görüşen siyasetçi benim. Ben sayın Bozbey'i makamında tebrik etmiş değilim. En çok görüştüğümüz yerler de maçlardır. Sayın Bozbey'den benim hayatımda bir talebim olmamıştır. Olmuşsa veya olursa da kamu için olur, millet için olur. Yoksa ben şahsımla ilgili sayın Bozbey'den ne isteyebilirim? Böyle bir şey olabilir mi?" ifadesini kullandı.

Çelik, Bursa spor'un kendisi için gençliğinden beri bir sevda olduğunu, Bursa'da görev yaptığı dönemlerde de Bursa spor için elinden geleni yaptığını anlattı.

Bursa spor'un TFF 3. Lig'e kadar düştüğünü anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024 yerel seçimlerinden sonra sayın Bozbey belediyeyi kazandı ve belediye başkanı oldu. Yaklaşık 1,5 ay sonra beni aradı, 'Bursa spor'un bu badireden çıkması sizlerle mümkün değil. Oğlunuzu verirseniz ve siz de arkasında durursanız Bursa'da bir güven ortamı oluşur, biz de elimizden gelen desteği hep beraber veririz. Başka ben çıkış yolu bulamam' dedi. Ben 'hesapları görmeden bir şey konuşmak doğru değil' dedim. 1,8 milyar lira civarında ama daha sonra 2 milyar lirayı geçen bir borç tablosuyla karşı karşıya olduğumuzu görünce bu konu hakkında çalışmalarımızı yaptık ve işin içinden çıkılacağını gördük. Bursa spor'un mali konularının çözümü, bir kitap konusunu arkadaşlar. Şehirde birlik olmazsa spor kulübü başarılı olabilir mi? Sahada ayrışmaya ne gerek var"

Çelik, bir müsabakada eski milletvekili Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahürat yapıldığını ve bu gibi davranışların her zaman karşısında olduklarını, sporun barış içinde olması gerektiğini sözlerine ekledi.