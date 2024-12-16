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"Esnaf kan ağlıyor" diyen muhalefete 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'lı yanıt

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AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül'e Meclis'te konuşması sırasında muhalefet sıralarından "Esnaf kan ağlıyor" tepkisi geldi. Akgül gelen tepkilere "Esnafımıza 1,5 milyon liraya kadar kredi kullandırılmakta. Esnafın yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" diyerek yanıt verdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor. AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül görüşmelerde söz aldı.

"RAKAMLAR BÜYÜMENİN GÖSTERGESİ"

"Bundan önce hazırladığımız 22bütçede Türkiye'nin her alanında ihyasını ve inşasını el birliğiyle gerçekleştirdik. Milletten aldığımız her bir kuruşu yine milletimize kaynak ve hizmet olarak döndürdük" diyenAkgül, şunları söyledi:

"Ticaret Bakanlığı ihracat rakamlarında rekorlar kırmaya devam ediyor. Böylece istihdamımız ve kişi başına düşen milli gelirimiz artıyor. 2002 yılında 238 milyar dolar olan gayri safi yıllık hasıla 2023 yılında 1 trilyon 130 milyar dolara çıktı. 3 bin 608 dolar olan kişi başına düşen milli gelir bugün 13 bin 243 dolara yükseldi. İstihdamda 2002 yılında aktif çalışan sayısı 19 milyon civarındayken 2024 yılında bu rakamlar 32 milyon 800 bine yaklaştı. İşte bu rakamlar büyümenin ve kalkınmanın en büyük göstergesidir.''

MUHALEFETE"ERDOĞAN"LI TEPKİ

Akgül'ün "Kefalet verebilen kooperatif sayısı 402 iken 2024 yılında bini geçti" sözleri üzerine muhalefet sıralarından, "Esnaf kan ağlıyor başkan,borç alıyorlar. Ayakta duramıyorlar" tepkisi geldi. Akgül ise "teşekkür ederim" diyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Esnafımıza 1,5 liraya kadar kredi kullandırılmakta. Usta ve genç girişimciler ile kaybolmaya yüz tutan meslekler içim 300 bin liraya kadar yüzde 0 faizli kredi kullandırılmakta. Bursa'da daha çoğunu kullandırıyorum ben. 2002 yıllarına kadar 152 milyon liraydı bugün ise 544 milyar lira devlet destekli kredi kullandırıldı. Esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza sonuna kadar teşekkür ederim. Yiğitler şehrimiz Yozgat'a 2002'den bu yana devlet yatırımını alan ilk 10 arasındadır."

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

ben ne esnafı ne başkasını düşünüyorum başka işim yok esnaf batmasın diye ondan alışveriş yapacağım çoğunun evi arabası yazlığı kiracısı bile olanı var arkadaş onlardan bana ne ben menfaatıma bakarım düşmüşüz elimizde ikibuçuk lirayla geçim derdine aynı mal nerede ucuzsa oradan alırım seçim zamanı geldiğindede bizi bu hale getirenlere gerektiği gibi şükranlarımı sunarım

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Haber Yorumlarıhayırdır:

Milleti bankalara muhtaç etiniz bununla övünmek size yakıştı. Nas I unutmak da size yakıştı.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Esnafın bundan haberi var mı acaba...

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

AKP li milletvekilleri yalakalık üslubunda bir rekor kırdı. Komik ötesi komik bunlar. Çıkıp bir esnaf ile konuşuyor mu acaba? Bir kişi yada firma neden kredi kullanır? Zor durumda olduğu için.

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Haber YorumlarıEnderen:

İş yoksa ticaret az satışlar kesatsa kredileri ödemesi zor, böbrekmi satar soygunmu yapar intihar edende var

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Haber YorumlarıAslı Usta:

Esnafım evim kira dükkanım kira eşim başka işte çalışıyor ev ipoteği vermeden esnafa kredinin ödeme planı kağıdını bile vermiyorlar. Eşimin düzenli maaşı olmasa dükkan dönmüyor bankalara ödenen komisyon sattığımız ürünün karından gidiyor kar oranida yüzde 20 bagkuru elektirigi kirası stopajı muhasebecisi derken ay sonu elimize geçen asgari ücret bile değil bugün 4e sattigin ürünü yarın 5e aliyoruz 16 saat dükkanı bekliyoruz bizde millete hizmet etmeye çalışalım. Çıkarın bı esnafta meclste konşsn

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Yalakaliktan baska nedir bu...

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