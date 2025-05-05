Eskişehirspor'un Şampiyonluğu, Şehrin Yeniden Ayağa Kalkışının Sesi

Eskişehirspor'un Şampiyonluğu, Şehrin Yeniden Ayağa Kalkışının Sesi
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Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta Mezitli 33 Spor'u 1-0 mağlup ederek 3. Lig'e yükseldi. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, bu başarıyı şehrin yeniden dirilişi olarak nitelendirdi ve taraftarlarına teşekkür etti.

Eskişehirspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından açıklamada bulunan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Eskişehir'in sokaklarında yalnızca sevinçler değil, bir şehrin yeniden ayağa kalkışının sesi yankılanıyor" dedi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Mezitli 33 Spor'u 1-0 mağlup ederek 3. Lig'e yükseldi. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, siyah-kırmızılı ekibin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Milletvekili Hatipoğlu, "Sadece bir şampiyonluk değil, yılların umudu, inancı, alın teri ve sevgisi taçlandı. Eskişehir'in kırmızı-siyah sevdası, Anadolu'nun direnişi, her zaman yüreğimizdeydi. Bu şampiyonluk, tribünlerde dualarla bekleyen çocukların, gözyaşını saklayan büyüklerin, formasını yıllardır gururla taşıyanların zaferidir" ifadelerine yer verdi.

"Bir şehrin yeniden ayağa kalkışının sesi yankılanıyor"

Milletvekili Hatipoğlu, açıklamasının devamında şu sözleri aktardı:

"Eskişehirspor sadece bir futbol takımı değil; bu kentin kalbidir, ruhudur, geçmişi ve geleceğidir. Eskişehir'in sokaklarında yalnızca sevinçler değil, bir şehrin yeniden ayağa kalkışının sesi yankılanıyor. Başta futbolcularımız, teknik ekibimiz ve yönetimimiz olmak üzere, bu yolda inancını kaybetmeyen tüm taraftarlarımıza sonsuz teşekkürler. Bu gurur hepimizin." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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