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Eskişehir Valisi: Turizm sektörünün ileri seviyelere taşınması için çalışmalarımıza devam ediyoruz

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "İlimizin turizm sektörünün daha ileri seviyelere taşınması noktasında çalışmalarımıza devam etmekteyiz" dedi.

Vali Aksoy, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında Eskişehir'de son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlar ve projelerle turizm sektöründen hak ettiği payı alma noktasında önemli gelişmeler yaşandığını belirten Vali Aksoy, "Sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginliği daha iyi değerlendiren Eskişehir, her yıl gelen turist sayısını artırmaktadır. Valiliğimizin, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin yürütmüş olduğu çalışmalarla ilimizin turizm sektörünün daha ileri seviyelere taşınması noktasında çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Eskişehirlilerin ve yatırımcılarımızın beklentilerini dikkate alarak daha nitelikli ve sürdürülebilir turizm etkinlikleri ve yatırımlarıyla önemli avantajları elinde bulunduran Eskişehir'in turizm alanında önemli bir konuma sahip olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Sektör temsilcilerine başarılı bir turizm sezonu geçirmelerini dilerim"

Eskişehir Valiliği'nin sektörün paydaşları ile düzenlediği turizm çalıştayının ilerleyen döneme ışık tutacağına inandığını belirten Vali Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomi dışında kültürler arası iletişime ve ülkeler arası barışa da katkı sağlayan ve 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan 'Turizm Haftası' sebebiyle şehrimizin ve ülkemizin turizmine hepimizin katkı sağlamasını temenni ediyorum. Hafta boyunca sürdürülecek farkındalık faaliyetlerinin şehrimize, ülkemize, milletimize ve turizm sektöründe yer alan turizm işletmecilerine, seyahat acentelerine, tur operatörlerine ve sektör temsilcilerine hayırlı olmasını, başarılı bir turizm sezonu geçirmelerini dilerim." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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