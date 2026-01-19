Haberler

AK Parti'li Hatipoğlu'ndan "Eskişehir Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması Projesi"ne ilişkin açıklama

Güncelleme:
AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 2 milyar liralık yatırım bedeli ile 44 bin dekar tarım arazisini modern sulama sistemlerine kavuşturacak projenin kent için önemli olduğunu ifade etti. Yıllık 485 milyon lira ekonomik katkı ve 9 bin kişiye istihdam vaadi taşıyor.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması Projesi'nin kent için kıymetli bir yatırım olduğunu bildirdi.

Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması Projesi'nin 2 milyar liralık dev bir yatırım olduğunu belirtti.

Projeyle 44 bin dekar tarım arazisinin modern sulama sistemlerine kavuşacağını kaydeden Hatipoğlu, "Yıllık 485 milyon lira ülke ekonomisine katkı sağlanacak, 9 bin vatandaşımız için yeni istihdam kapıları açılacaktır. Üretimi, bereketi ve istihdamı merkeze alan bu önemli projenin çiftçilerimize, Eskişehir'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Politika
