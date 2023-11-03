Erzurum Emniyet Müdürlüğü, merkez ilçelerde ve sabit uygulama noktalarında gerçekleştirdiği denetlemelerde birçok suç unsuruna rastladı. Yapılan çalışmalarda aranan şahıslar, narkotik madde ve silahlar ele geçirildi.

Erzurum'da Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetlemelerde çok sayıda suç unsuruna rastlandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü merkez ilçelerde ve sabit uygulama noktalarda, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1-30 Ekim 2023 tarihleri arasında 124 bin 279 şahıs, 17 bin 915 araç, 240 umuma açık işyeri, 209 park ve bahçe ile 616 metruk bina üzerinde inceleme ve denetleme yaptı.

Yapılan bu çalışmalarda 274 bakaya, 126 aranan şahıs, 52 narkotik madde icraatı, 619 cezai işlem yapılan araç, 161 fişek, 10 tabanca, 6 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 76 bıçak ve 6 kg 297,46 gr narkotik madde ele geçirildi. - ERZURUM