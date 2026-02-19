Yeni Yol Partili Kaya, KOSGEB deprem kredisi ödemelerinin ertelenmesini istedi

Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, deprem bölgesinde KOSGEB kredilerinin geri ödemelerinin ertelenmesini istedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayının İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle yaşanan acıları hatırlatan Kaya, bugün ise bir toparlanma evresinde olunduğunu ifade etti.

Bu anlamda hükümetin attığı olumlu adımlara dikkati çeken Kaya, bunları desteklediklerini belirtti.

Bazı eksikliklerin de yaşandığını savunan Kaya, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız deprem bölgesine KOSGEB kredileri vermişti ve bunun ödemelerini ertelemişti. Fakat esnafımız halen depremin ağır yükünü, yaşadığı sorunları üzerinden atamadı, hayatına yeniden başlama gayreti içerisinde. Dolayısıyla esnafımızın toparlanması için yine minimum 2 yıl daha KOSGEB kredilerinin geri ödeme süresinin ertelenmesi gerekiyor." dedi.

Kaya, esnafın rahat bir nefes almasının ancak bu şekilde mümkün olabileceğini söyledi.