Erbakan, Malatya'da STK'lar ile buluştu

Malatya'da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu mutabakat metnimiz prensipler ve ilkeler üzerine oluşturulmuş bir metindir. Biz bir yanlışa ortak olmak için değil, yanlışları en birliğiyle düzeltelim, eksikleri el birliği ile hep birlikte tamamlayalım diye bu ittifakın içerisinde yer aldık" dedi.

Malatya'da ilk olarak Battalgazi ilçesindeki esnafları ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, daha sonra kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Burada konuşan Erbakan, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Türkiye siyasetinin anahtar partisi durumuna geldiklerini söyledi. Partilerinin seçimlerin sonucuna etki edecek bir siyasi aktör haline geldiğini belirten Erbakan, "Böyle bir noktada Yeniden Refah Partimiz kararını Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı. Ülkemizin, milletimizin, devletimizin selameti açısından, yeni nesillerimizin, evlatlarımızın, çocuklarımızın selameti açısından Türkiye'de '7'li masanın' iktidar olmaması gerektiğini düşünerek, buna mani olmak bakımından 7'li masanın iktidar olmamasına vesile olması için böyle bir kararı almış olduk" dedi.

İttifakta yer almaları nedeniyle yüzde 7'lik seçim barajına dahil olmayacaklarını da belirten Erbakan, bu nedenle 14 Mayıs'ta Yeniden Refah Partisi'ni Meclise taşıyacaklarını ifade etti. Milli görüş misyonunu çok daha etkili ve güçlü bir şekilde sürdüreceklerinin altını çizen Erbakan, "Bundan dolayı 21 senelik bir aradan dolayı milletimizin de, ülkemizin de milli görüşün sesine soluğuna Meclis çatısı altında gerçekten ihtiyacı var. İnşallah bunu gerçekleştirmek Yeniden Refah Partimize nasip olacaktır, buna gönülden inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Partilerine ülkenin dört bir yanından büyük bir teveccüh olduğunu aktaran Fatih Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerçekten de ülkemizin dört bir yanından milletimizin büyük bir teveccühü, adaylarımıza büyük bir desteği var. ve pek çok bölgeden inşallah Yeniden Refah Partimiz milletvekillerini seçtirecek Mecliste güçlü bir grupla milli görüşü hakkıyla temsil etmek ve ülkemin maddi ve manevi sıkıntılarını çözmeye vesile olacaktır. Biz Yeniden Refah Partisi olarak Meclis dışında dahi çok büyük hayırlara vesile olduk. EYT mağduriyetlerinin kısmen de olsa giderilmesi noktasında, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması noktasında, Ayasofya Camii'nin yeniden cami olarak ibadete açılması noktasında, LGBT sapkınlığına karşı uyanık olunması, farkındalık oluşması noktasında, pandemi sürecinde ne olduğu belli olmayan aşılardan milletimizin, yeni nesillerimizin korunması noktasında Yeniden Refah Partimiz gerçekten de hayırlara vesile oldu. Mecliste güçlü bir grupla temsil edildiğimiz zaman çok daha büyük hayırlara vesile olacak. Milletimizin zararına olacak çok sayıda şerre de engel olacağımızı biliyoruz ve bundan dolayı da büyük bir heyecan duyuyoruz. Bu mutabakat metnimiz prensipler ve ilkeler üzerine oluşturulmuş bir metindir. Yeniden Refah Partisi'nin hayrına olsun diye değil milletimizin ezilenlerin ve hatta İslam aleminin hayrına olması muhtemel maddeler içermektedir. Dolayısıyla biz bir yanlışa ortak olmak için değil, yanlışları el birliğiyle düzeltelim, eksikleri el birliği ile hep birlikte tamamlayalım diye bu ittifakın içerisinde yer aldık. İnşallah eksikleri tamamlama, yanlışları düzeltme adına bir mutabakat metnimiz var. Yeniden Refah Partisi olarak 5 seneden beri hemen hemen ifade ettiğiniz bütün söylemlerimizi ana meseleler noktasında bu mutabakat metninin içerisine koymuş olduk. İnşallah Mecliste güçlü bir grupla temsil edilerek, bu maddelerin uygulanmasının da takipçisi olacağız."

Erbakan, Cumhur İttifakı içerisinde olmalarında ne milletvekilliği, ne bakanlık ne de cumhurbaşkanlığı yardımcılığı pazarlığı yapmadıklarını ifade ederek, "Ülkemizin, milletimizin ve hatta İslam aleminin hayrına, faydasına olacak bu maddeleri mutabakata koyarak, bu mutabakatın karşılıklı olarak imzalanmasıyla ittifakın içerisinde yer aldık. İnşallah mutabakat milletimizin derdine derman olur" şeklinde konuştu. - MALATYA

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