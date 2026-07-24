En düşük emekli aylığı düzenlemesini de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

EN düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı, 'Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı, 'Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da teklif üzerine yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklif kabul edilerek kanunlaştı.

Kanuna göre; nükleer enerji santrali yatırımları ile elektrik enerjisi üretim faaliyetinde bulunan kişilerden damga vergisi istisnası getiriliyor. Ayrıca 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu' kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılacak başvurular ve bakanlığın sunduğu hizmetler için alınacak her türlü hizmet bedeli, bakanlık döner sermaye hesabına gelir kaydedilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan her türlü plan, proje, yapım ve benzeri işler kapsamında talep edilenler dışında belge talebi, itiraz ve yeniden değerlendirme başvuruları hizmetlerinden hizmet tarifesi kapsamında ücret alınacak. Turizm sektörünü korumak amacıyla geçici bir sigorta primi desteği sağlanacak. Komşu ülkelerdeki siyasi gelişmeler, çatışmalar ve güvenlik riskleri sebebiyle turizm tesislerinin doluluk oranlarında yaşanan düşüş ve artan maliyet baskısı göz önünde bulundurularak 2026 yılı Mayıs-Aralık ayı sigortalı prim gün sayısı üzerinden 116,67 lira yani 3 bin 500 lira prim desteği sağlanacak.

KIDEM ŞARTI 10 YILA ÇIKALIYOR

Kanun ile 'Devlet Memurları Kanunu'nda yapılan değişiklikle kamu yönetimindeki hiyerarşik yapı ve unvan yeknesaklığının güçlendirilmesi öngörülüyor. Teklifin kabul edilmesi halinde memur statüsündeki daire başkanı ve dengi idareci kadrolarına atanabilmek için aranan kıdem şartı 5 yıldan 10 yıla çıkarılacak. Diğer taraftan 'Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre aday sürücü belgelerinin iptal şartları; 75 ceza puanının aşılması, 0,20 promil üzeri alkol ve belirli ihlallerin 3 kez tekrar edilmesi halinde doğrudan kanun metnine eklenerek yasal çerçeve oluşturulacak. Ayrıca drift ve makas atma gibi trafik güvenliğini ağır şekilde tehlikeye düşüren ve sürücü belgesinin geçici geri alınmasını gerektiren ihlaller de aday sürücü belgesinin iptali nedenlerine dahil edilecek. Ehliyet belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olmaları gerekecek. Bu kişilere sürücü kursu eğitimi öncesi psikoteknik belgesini ibraz etmesi gerekecek ve kendisine verilen idari para cezalarının tamamını ödemesi şartı getiriliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 23 BİN 552 LİRA

Kanunla en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilecek. Diğer taraftan 'Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 42'nci maddesinde yapılan değişiklikle, Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması'na tam uyum sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda sadece arama-kurtarma ekipleriyle sınırlı olan düzenlemeye; kazaya uğramış, tehlike içinde veya uçak kaçırma, bomba ihbarı ve benzeri hava araçlarına, uçuş ekiplerine ve yolculara gerekli tüm acil yardım hizmetleri eksiksiz sunulacak şekilde genişletiliyor. Türk hava sahasında uçuş gerçekleştiren sivil hava araçlarının, hava trafik kurallarına aykırı hareket etmeleri veya hava sahasını ihlal etmeleri halinde gerçekleştirilen önleme uçuşları kapsamında talimatlara uymaları ve gerektiğinde iniş yapması zorunlu olacak. İşlemler sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri ve Ticaret bakanlıklarıyla işbirliği yapacak. Yabancı devletlerin hava sahasında uçuş gerçekleştiren, Türk Sivil Hava Aracı Siciline kayıtlı veya Türk işleticiler tarafından işletilen sivil hava araçlarının, Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınan devletlerin yetkili makamlarınca verilen önleme talimatlarına uymaları ve gerekli görüldüğünde iniş yapmaları zorunlu olacak.

BTK'NIN BAZI GÖREVLERİ SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞINA DEVREDİLİYOR

'Elektronik Haberleşme Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre ise Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yetkileri ve idari yaptırım yetkisi düzenleniyor. Buna göre internet alan adlarına ilişkin strateji ve politika belirleme ile düzenleme yapma yetkisi Siber Güvenlik Başkanlığı'na verilecek. Anayasa'nın 22'nci maddesine göre gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Siber Güvenlik Başkanlığı; güvenlik ve istihbarat kurumlarının talebi üzerine veya resen tedbir belirleyebilecek. Bu tedbirler işletmecilere, erişim sağlayıcılara, veri merkezlerine ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilerek en geç 2 saat içinde yerine getirilecek, karar 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. Siber Güvenlik Başkanlığı, yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere ihlal başına 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verecek. Siber Güvenlik Başkanlığı kararlarına karşı yetkili idari mahkemede dava açılabilecek ve bu davalar öncelikli işlerden sayılacaktır.

GENEL KURUL KAPANDI

Meclis Başkanvekili Adan, birleşimi 28 Temmuz Salı günü toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı