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Emet İlçe Jandarma Komutanlığına yeni atama

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Emet İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Üsteğmen İsa Çobankaya görevine başladı.

Emet İlçe Jandarma Komutanlığına atanan Üsteğmen İsa Çobankaya görevine başladı.

Emet İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Jandarma Üsteğmen Neşet Öztürk'ün Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nda görevlendirilmesinin ardından Ankara'da görev yapmakta iken Emet İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Çobankaya ilçedeki görevine başladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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