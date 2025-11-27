Haberler

EMEP Milletvekili Demir: İşçiler Sendikalarını Zorlamalı

EMEP Milletvekili Demir: İşçiler Sendikalarını Zorlamalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, işçilerin asgari ücret artışında sendikaları zorlaması gerektiğini belirtti. Demir, Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısının adil olmadığını savundu ve sendikaların işçi hakları için daha aktif olmaları gerektiğini vurguladı.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, işçilerin, asgari ücretin artışı konusunda sendikaları ve konfederasyonları "zorlaması gerektiğini" söyledi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının adil olmadığını savunarak, işçi sendikalarının da bunu yıllardır dile getirdiğini ifade etti.

Demokratik bir ücret komisyonunun nasıl olması gerektiğinin işçiler tarafından tartışmaya açılmasını isteyen Demir, sendikaların en acil görevlerini yerine getirmek yerine "küstüm oynamıyorum demeyi" tercih ettiklerini kaydetti.

Sendikaların, konfederasyonların tutumu ne olursa olsun işçilerin "önemli bir sorumluluğu" bulunduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

"Sefaletin dibini görmemek için, açlıktan tükenmemek için, asgari ihtiyaçlar için, kendi sınıfının çıkarları için sendikalarını mücadeleye zorlamak zorunda işçi sınıfı. Sendika ayrımı yapmadan, birleşik mücadele etmeden bugün kazanma şansı yok. Sefalet ücretinin bir kuruş artması imkanı yok."

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı

Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! İşte o anlar
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Dev derbinin oranları belli oldu! İşte favori
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti

Ustanın son hali kahretti
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor! Tarih verildi
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!

Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.