EMEP Milletvekili Demir: İşçiler Sendikalarını Zorlamalı

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, işçilerin, asgari ücretin artışı konusunda sendikaları ve konfederasyonları "zorlaması gerektiğini" söyledi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının adil olmadığını savunarak, işçi sendikalarının da bunu yıllardır dile getirdiğini ifade etti.

Demokratik bir ücret komisyonunun nasıl olması gerektiğinin işçiler tarafından tartışmaya açılmasını isteyen Demir, sendikaların en acil görevlerini yerine getirmek yerine "küstüm oynamıyorum demeyi" tercih ettiklerini kaydetti.

Sendikaların, konfederasyonların tutumu ne olursa olsun işçilerin "önemli bir sorumluluğu" bulunduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:

"Sefaletin dibini görmemek için, açlıktan tükenmemek için, asgari ihtiyaçlar için, kendi sınıfının çıkarları için sendikalarını mücadeleye zorlamak zorunda işçi sınıfı. Sendika ayrımı yapmadan, birleşik mücadele etmeden bugün kazanma şansı yok. Sefalet ücretinin bir kuruş artması imkanı yok."