EMEP Milletvekili Demir: İşçiler Sendikalarını Zorlamalı
Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, işçilerin asgari ücret artışında sendikaları zorlaması gerektiğini belirtti. Demir, Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısının adil olmadığını savundu ve sendikaların işçi hakları için daha aktif olmaları gerektiğini vurguladı.
EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, işçilerin, asgari ücretin artışı konusunda sendikaları ve konfederasyonları "zorlaması gerektiğini" söyledi.
Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının adil olmadığını savunarak, işçi sendikalarının da bunu yıllardır dile getirdiğini ifade etti.
Demokratik bir ücret komisyonunun nasıl olması gerektiğinin işçiler tarafından tartışmaya açılmasını isteyen Demir, sendikaların en acil görevlerini yerine getirmek yerine "küstüm oynamıyorum demeyi" tercih ettiklerini kaydetti.
Sendikaların, konfederasyonların tutumu ne olursa olsun işçilerin "önemli bir sorumluluğu" bulunduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:
"Sefaletin dibini görmemek için, açlıktan tükenmemek için, asgari ihtiyaçlar için, kendi sınıfının çıkarları için sendikalarını mücadeleye zorlamak zorunda işçi sınıfı. Sendika ayrımı yapmadan, birleşik mücadele etmeden bugün kazanma şansı yok. Sefalet ücretinin bir kuruş artması imkanı yok."