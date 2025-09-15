Elmalı-Finike Bölünmüş Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, yapımı süren Elmalı- Finike bölünmüş yol çalışmalarını inceledi. Projenin tamamlanmasıyla Elmalı- Finike arasının 35 dakikaya ineceğini belirten Uslu, "Batı Akdeniz'i yüksek standartlı yollarla Orta Anadolu'ya bağlıyoruz" dedi.

Ak Parti Antalya Milletvekili ve Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Başkanı Atay Uslu, Elmalı- Finike bölünmüş yolunun ikinci etabında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Uslu'ya Karayolları Bölge Müdürü Hasan Sarıoğlan ve AK Parti Finike İlçe Başkanı Hakan Bayar da eşlik etti.

Milletvekili Atay Uslu, Karayolları Elmalı Şantiyesinde Batı Antalya'yı İç ve Orta Anadolu'ya bağlayan yol çalışmalarını değerlendirdiklerini belirterek, "Avlan Belinde ve Yalnızköy geçişinde devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Devam eden son etap çalışmamız Avlan-Finike arası. Torosları aşan 32 kilometrelik bu Avlan-Finike bölünmüş ve sıcak karışım yol çalışmalarının proje bedeli 4,7 milyar TL" dedi.

Yolun tamamlanmasıyla Elmalı-Finike arasındaki yolculuk süresinin 30 dakika kısalacağını vurgulayan Uslu, "Arif Viyadüğü ile Çatallar, Aksupınar ve Kurukemer köprüleri, sanat yapıları ve yonca kavşaklar tamamlandığında Elmalı-Finike arası 35 dakikaya inecek. Batı Akdeniz'i, başka bir ifadeyle Teke Yöresi'ni yüksek standartlardaki yollarla Orta Anadolu'ya bağlıyoruz" diye konuştu.

Toplamda 165 kilometrelik güzergahın 133 kilometresinin bölünmüş yol ve sıcak asfalt olarak hizmete açıldığını hatırlatan Uslu, "Son 32 kilometrenin de tamamlanmasıyla Finike'den Elmalı'ya, Korkuteli'ne ve Bucak yol ayrımına kadar uzanan güzergahın tamamı bölünmüş yol olacak. Projenin toplam bedeli 11,5 milyar TL'yi aşıyor" ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 45 kilometrelik Korkuteli-Kızılkaya, 50 kilometrelik Korkuteli-Elmalı ve 35 kilometrelik Elmalı-Avlan bölümlerinin tamamlandığını belirten Uslu, "32 kilometrelik Avlan-Finike etabı da hızla ilerliyor" dedi. - ANTALYA