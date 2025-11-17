Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Dumandağ ve Ejder Açıkkapı'dan Tarım ve Hayvancılık Toplantısı

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ve Yüksek İstişare Kurulu, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı ile bir araya geldi.

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, AK Parti Elazığ Milletvekili-TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ejder Açıkkapı ile Ankara'da bir araya geldi. Sektörlerin sorunlarıyla ilgili toplantı gerçekleştirerek tarım ve hayvancılık sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ticaret Borsası heyetini Ankara'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Ben öncelikle gelen heyete saygılarımı sunuyorum. Elazığ'dan gelen Ticaret Borsamızın Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri Elazığ'ımızın problemlerini, ihtiyaçlarını ve önerilerini TOBB toplantısında başkanımıza aktaracaklar. Bizimle de bazı konuları tabi ki görüştüler. Biz de bize iletilen konuların tüm kurum ve kuruluşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile genel müdürlüklerimiz nezdinde takipçisi olacağız. Hep birlikte Elazığ'ın daha müreffeh, daha mutlu bir şehir olması için inşallah hareket edeceğiz. Ben bu konuda Elazığ Ticaret Borsası Başkanımız Mehmet Ali Dumandağ nezdinde şu taahhüdü veriyorum. Her daim sizlerin emrinizde olacağız. Elazığ ile ilgili hangi konuda destek talep ediyorsanız sizlerle birlikte olacağız, o konunun çözümü için mücadele edeceğiz" dedi.

Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, "Bölgenin sorunlarını ve çözüm önerilerini ele aldık. Elazığ Milletvekilimiz Ejder Açıkkapı ile sektörün sorunları üzerine sıklıkla istişare ediyoruz. Üyelerimizin ve sektörümüzün sorunlarına her zaman çok duyarlı davranıyor. Bugün de Yüksek İstişare Kurulu üyelerimizin katılımıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Sorunları ve çözüm önerilerimizi kendisine aktardık. Dosya halinde de kendisine ileteceğiz. Sağ olsun her fırsatta yanımızda oluyor. Ben Borsam adına kıymetli vekilimize teşekkür ediyorum. İnşallah Ankara'dan aldığımız destekle gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında sorunları en aza indirerek şehrimizi bu anlamda daha ileriye taşıyacağız. Ben bu duygularla değerli milletvekilimize destekleri için teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ