Düzce Valisi Selçuk Aslan, Deprem Kurtarma Derneklerini Ağırladı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, 6 Şubat depremlerinde arama kurtarma alanında faaliyet yürüten dernekleri ağırladı AFAD Gönüllüsü kartlarını verdi.

Deprem kuşağı üzerinde olan ülkemizde yaşanan afetlerde arama kurtarma ekipleri önemli bir görev üstleniyor. Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde meydana gelen depremlerde görev yapan dernek ve ekipleri Düzce Valisi Selçuk Aslan makamında ağırladı.

Vali Aslan, 6 Şubat depremlerinde gösterdikleri özveri için teşekkür ederek, afetlere hazırlıkta Sivil Toplum Kuruluşlarının önemini belirtip, AFAD Gönüllüsü kartlarını takdim etti. - DÜZCE